Sindicaliştii vor conservarea fondului de salarii, şi nu îngheţarea lor

În urma întîlnirii de ieri cu delegaţia FMI în România, preşedintele Blocului Naţional Sindical (BNS), Dumitru Costin, a declarat că trebuie găsite soluţii comune în privinţa politicii salariale din ţara noastră. „Sporurile reprezintă, în sectorul public, problema, şi avem nevoie să scriem urgent şi să aplicăm legea de salarizare în sectorul public. Noi am propus soluţia să rescriem grilele salariale, să punem la vedere toate categoriile de salariaţi, iar celor care au peste grilă, să li se îngheţe o perioadă salariile, iar corecţiile să fie pentru cei cu venituri sub grilă, astfel încît să fie făcute transferuri din zona sensibilă, de sporuri, către salariul de bază”, a declarat Costin. Liderul sindical a precizat că reprezentanţii FMI au promis că cel puţin trei sporuri “nu vor fi atinse”, referindu-se la sporul de vechime, orele suplimentare şi orele lucrate pe timp de noapte. “Fondul de salarii va trebui corectat cu indicele de inflaţie direcţionat spre cei cu salarii mici şi se poate ajunge chiar la o creştere a salariilor dacă fiecare instituţie îşi va analiza organigrama, unele instituţii fiind suprapopulate cu resurse umane”, a afirmat Dumitru Costin care a explicat că pot exista disponibilizări în cazul acestor instituţii suprapopulate. El a adăugat că nu s-a pus în discuţie o creştere a contribuţiilor sociale, a taxelor şi a impozitelor şi că înainte de a discuta despre creşterea unor taxe, este foarte important să fie găsite soluţii pentru a colecta mai bine actualele taxe care, “în prezent, favorizează creşterea corupţiei”. La finalul discuţiilor cu FMI pe problema pensiilor, s-a conluzionat că “există o sustenabilitate în 2009, dar că, din 2010, ar putea apărea probleme”. Cît priveşte pensiile speciale, s-a concluzionat că acestea ar trebui reevaluate pentru că “au scăpat de sub control şi pun în pericol funcţionarea sistemului public de pensie”. Potrivit liderului BNS, după semnarea acordului, o echipă de experţi ai Băncii Mondiale şi ai FMI vor veni în România pentru a analiza împreună cu reprezentanţii instituţiilor situaţia resurselor umane.