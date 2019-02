Sindicatul producătorilor americani a decis: cel mai bun film - „Green Book”!

Premiile sindicatului producătorilor americani (PGA) au onorat, sâmbătă seara, pelicula ”Green Book” cu premiul dedicat producţiilor de cinema, transformând pelicula biografică într-un favorit pentru premiile Oscar de luna viitoare, arată Variety. Astfel, ”Green Book” a primit distincţia pentru cel mai bun film la cea de-a 30-a ediţie a premiilor pe care le acordă sindicatul producătorilor americani. Filmul care îi are în rolurile principale pe Viggo Mortensen şi Mahershala Ali a primit Premiul ”Darryl F. Zanuck” pentru o producţie de marcă destinată sălilor de cinema. Nominalizate au mai fost peliculele “Black Panther”, “BlacKkKlansman”, “Bohemian Rhapsody”, “The Favourite”, “A Quiet Place”, “Roma”, “A Star Is Born” şi “Vice”. ”Green Book” a fost premiat şi la Globurile de Aur pentru categoria rezervată peliculelor muzicale sau comedii. Aceste distincţii au transformat filmul într-un favorit şi pentru premiile Oscar.

În 29 de ani, nu mai puţin de 20 filme de la PGA s-au regăsit în lista câştigătorilor de Oscar.

La categoria documentare, trofeul a mers la ”Won’t You Be My Neighbor?”, care a învins producţii ca povestea tripleţilor din ”Three Identical Strangers” şi ”Free Solo”, de la National Geographic.

Dintre serialele de televiziune, ”Americanii/ The Americans” a câştigat trofeul pentru dramă, după ce a fost premiat şi la Globurile de Aur, în faţa unor nominalizaţi ca “Better Call Saul”, “Ozark”, “This Is Us” şi a câştigătorului de anul trecut, “Povestea slujitoarei/ The Handmaid’s Tale”.

Seria ”The Marvelous Mrs. Maisel” a adăugat premiilor câştigate la Emmy şi Globurile de Aur şi o a doua statuetă ”Danny Thomas” pentru comedie, primită al doilea an la rând. De data aceasta, serialele nominalizate care au pierdut au fost “Atlanta,” “Barry,” “Glow” şi “The Good Place”.

Producţia lui Jerry Seinfeld, ”Comedians in Cars Getting Coffee”, a plecat cu premiul pentru format scurt, iar sezonul 48 din ”Sesame Street” s-a ales cu premiul pentru producţii tv destinate copiilor.

Printre premianţi s-a numărat şi Jane Fonda, care a ridicat premiul ”Stanley Kramer” pentru activism şi acţiuni umanitare.

Al cincilea sezon al emisiunii “Last Week Tonight with John Oliver” a fost câştigătorul trofeului pentru divertisment live şi talk-show. Dintre serialele cu număr limitat de episoade, “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story” a primit premiul ”David L. Wolper”.

“Fahrenheit 451” a fost filmul de televiziune premiat, iar sezonul 10 din “RuPaul’s Drag Race” a fost premiantul secţiunii rezervate emisiunilor-concurs şi jocurilor pentru televiziune.

Distincţia rezervată producţiilor de televiziune a mers la “Anthony Bourdain: Parts Unknown”. Emisiunea a câştigat astfel al doilea trofeu PGA, primul fiind acordat în 2014. De atunci, producţia a fost nominalizată în fiecare an, câştigând din nou, abia acum, cu ultimul sezon pe care realizatorul a apucat să îl realizeze înaintea sinuciderii din luna iunie.

Bradley Cooper a prezentat trofeul Milesone pentru preşedintele grupului Warner Bros., Toby Emmerich. “Ce mă impresionează pe mine cel mai tare la tine e că, de câte ori ajungi la New York, stai la mama ta”, a spus actorul despre producătorul în vârstă de 55 de ani.

Sindicatul producătorilor americani, Producers Guild of America, numără 8.200 de membri şi premiile pe care le acordă anual sunt considerate una dintre cele mai serioase surse de previziuni pentru dinamica premiilor Oscar. Cea de-a 30-a ediţie a Premilor PGA a avut loc sâmbătă seara la hotelul Beverly Hilton din Los Angeles.