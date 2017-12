Sinead O'Connor, bunică la 48 de ani

Sinead O'Connor a devenit bunică, pentru prima dată, la vârsta de 48 de ani, vineri, după ce iubita fiului ei cel mare a născut un băieţel. Cântăreaţa irlandeză a dezvăluit vineri, pe pagina ei de Facebook, că fiul ei cel mare, Jake, şi iubita acestuia, Lia, au devenit părinţii unui băieţel. Sinead O'Connor a anunţat sarcina iubitei fiului ei la începutul acestui an, când a fost nevoită să infirme zvonurile apărute în presa britanică potrivit cărora fiica ei de 18 ani era însărcinată.

Recent, artista s-a făcut din nou remarcată în presa internaţională prin comentariile sale extrem de acide la adresa starletei TV americane Kim Kardashian, după ce o fotografie a acesteia a fost publicată pe coperta uneia dintre cele mai prestigioase şi apreciate reviste muzicale, ”Rolling Stone”. ”Ce caută fufa aia pe coperta revistei ”Rolling Stone”? Muzica a murit în mod oficial”, a spus Sinead O'Connor.

Cântăreaţa irlandeză a fost căsătorită de patru ori şi are patru copii. Sinead O'Connor a ţinut prima pagină a presei internaţionale în 1992, atunci când a rupt un afiş cu fotografia Papei Ioan Paul al II-lea, în timpul emisiunii de televiziune „Saturday Night Live“. Sinead O'Connor a devenit celebră pe plan internaţional în 1990, graţie piesei ”Nothing Compares 2 U”, extrasă de pe albumul ”I Do Not Want What I Haven't Got”.