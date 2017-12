Sinead O\'Connor va concerta în România

Cîntăreaţa irlandeză Sinead O\'Connor, una dintre cele mai controversate staruri ale anilor \'90, va veni la Bucureşti, pentru a susţine un concert la Arenele Romane, pe data de 11 iunie. Biletele au fost puse în vînzare la preţul de 79 de lei, pînă pe data de 17 aprilie. Între 17 aprilie şi 10 iunie, acestea vor putea fi cumpărate la preţul de 109 lei, urmînd ca în ziua spectacolului să coste 129 de lei. Acestea pot fi achiziţionate online, de pe site-ul www.ticketpoint.ro, precum şi de la casa de bilete a Sălii Palatului sau din reţeaua magazinelor Diverta din ţară.

Impetuozitatea, lipsa de tact, tunsoarea zero, atitudinea agresivă şi garderoba androgină sînt noţiunile cu care Sinead O\'Connor a pornit revolta împotriva culturii pop, care impusese egalitatea între noţiunile de feminitate şi sexualitate. Artista s-a născut în Irlanda, pe 8 decembrie 1966, iar părinţii ei au divorţat cînd avea opt ani. Mai tîrziu, Sinead a afirmat că mama sa, moartă într-un accident auto în 1985, a abuzat-o frecvent. După ce a fost exmatriculată de la Şcoala Catolică, artista a fost arestată pentru furt din magazine şi a fost închisă într-un centru de reabilitare. La vîrsta de 15 ani, ea a fost remarcată de Paul Byrne, bateristul trupei irlaneze „In Tua Nua”. După ce a scris, în colaborare cu membrii formaţiei, piesa „Take My Hand”, Sinead O\'Connor a părăsit şcoala pentru a se dedica unei cariere muzicale. Interpreta a început să cînte în cafenele, pentru ca apoi să studieze canto şi pianul la Dublin College of Music, întreţinîndu-se livrînd telegrame.

În 1985, Sinead a semnat un contract cu Ensign Records şi se mută la Londra. În anul următor, a debutat pe coloana sonoră a filmului „The Captive”, împreună cu chitaristul trupei „U2”, The Edge. De asemenea, artista şi-a produs primul album, intitulat „The Lion and the Cobra”, desemnat drept unul dintre cele mai reuşite materiale discografice de debut ale anului 1987. În 1990, Sinead a lansat materialul discografic intitulat „I Do Not Want What I Haven\'t Got”, inspirat de destrămarea mariajului său cu muzicianul John Reynolds. Propulsat de single-ul „Nothing Compares 2 U”, preluat de la Prince, albumul a impus-o ca star cu drepturi depline.