Sîngele din instalaţie (2)

Spuneam, ieri, că gura mare nu mai reprezintă o caracteristică de bază a politicianului care pretinde că are sînge în instalaţie. Alegătorul îl preferă pe cel care minte cu seninătate. De ce se pune un accent deosebit pe seninătate? Simplu şi concis. Seninătatea, în cazul minciunii politice, este produsă de sîngele rece din instalaţie. Marii performeri ai politichiei mint cu sînge rece. În astfel de cazuri, un singur test este concludent. Să mintă pînă îngheaţă apele. Din această cauză, politica românească este dominată de peisajul lapon. Sînt politicieni cărora le îngheaţă mustaţa spontan în timpul campaniei electorale. Interesant este că, în ciuda gradelor în minus generate de temperaturile scăzute, niciunui politician nu i-a pocnit instalaţia! În rest, celelalte chestii legate de minciună, creşterea nasului etc., sînt simple poveşti pentru adormit alegătorii. În principiu, anul acesta, la preşedinţie, cele mai mari şanse le au candidaţii cu sînge rece în instalaţie. Deocamdată, sîntem în faza preliminară, perioadă în care asistăm la tot felul de teste în limba engleză sau franceză. La engleză, de pildă, lui Crin Antonescu i s-a înfundat instalaţia. De fapt, i-au înfundat-o unii cu cîrpe, după ce l-au atras într-o capcană şireată. Sîngele din instalaţie măsoară gradul de tupeu şi viteza de reacţie a celui vizat. În cazul prezidentului, de pildă, poate concura reţeta schimbării la faţă. E drept, la lecţia de engleză, şi Crin Antonescu s-a schimbat la faţă. S-a multiplicat, făcînd feţe-feţe! Prezidentul foloseşte sîngele rece din instalaţie pe post de Gerovital. Ca atare, vrea să se înfăţişeze cu o faţă nouă înaintea alegătorului. Aşa s-a procedat şi în cazul comunismului, care, iată, are o faţă nouă! Cînd îţi gîlgîie sîngele în instalaţie, îţi dă mîna să-ţi pui cenuşă în cap cu găleata! Ce spune Băsescu prin instalaţia lui? Că e dezamăgit de el că a dat mîna cu PSD! Mă mir că nu-i îngheaţă instalaţia pe timp de vară! Şmecher mare domnul preşedinte! Bea cu tine cot la cot şi după aia spune că e dezamăgit! Aiurea! În perspectiva alegerilor prezidenţiale, şi-a băgat instalaţia în revizie totală. Cu alte cuvinte, în această perioadă de tatonare, debitul sîngelui său prin instalaţie este mai mic. Merge, cum s-ar spune, cu cota de avarie, pe un litraj redus ca pentru motoretă. Din acest motiv, susţinătorii săi sînt îngrijoraţi. De ce nu iese la bătaie? De ce nu se înfige în jugulara nu ştiu cui! Staţi liniştiţi, vine dumnealui din urmă… Succesul în alegeri depinde foarte mult de calitatea sîngelui din instalaţie. Poate că şi preşedintele ar avea nevoie de o transfuzie… E prea liniştit şi prea timid, ceea ce nu-i stă în caracter. Parcă s-ar mula pe mănuşa lui Crin Antonescu. Traversăm o perioadă de tranziţie. În realitate, preşedintelui îi clocoteşte sîngele în instalaţie, chiar dacă nimeni nu ştie care este punctul său de fierbere…