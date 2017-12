Single şi volum de memorii lansate de Ricky Martin

Cântăreţul Ricky Martin a anunţat printr-un mesaj postat pe contul său de Twitter că primul single de pe noul său album, ce va apărea pe piaţă în 2011, va fi lansat pe data de 2 noiembrie, simultan, în engleză şi spaniolă. Versiunea în limba spaniolă se intitulează “Lo Major De Mi Vida Eres Tu” şi este un duet cu artista spaniolă Natalia Jimenez. Versiunea în limba engleză a aceleiaşi piese se intitulează “The Best Thing About Me Is You” şi reprezintă un duet cu Joss Stone. Albumul de pe care sunt extrase cele două piese va apărea pe piaţă în primul trimestru al anului 2011 şi este produs de Sony Music.

Să sperăm că data de 2 noiembrie îi va purta noroc, pentru că Ricky Martin îşi lansează şi primul volum de memorii, intitulat “Me”, în care relatează eforturile depuse pentru a-şi face un nume în industria muzicală, drumul către celebritate, acceptarea propriei sexualităţi şi decizia de a deveni părinte. Atât versiunea în limba engleză, cât şi cea în limba spaniolă a acestui volum vor fi lansate în Sua de editura Celebra, o subdivizie a grupului Pinguin. Ricky Martin, în vârstă de 38 de ani, a declarat că a scris acest volum de memorii după ce a făcut public, în luna martie a acestui an, faptul că este homosexual, punând astfel capăt speculaţiilor din presa internaţională.