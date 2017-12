Single-ul Andrei, în jurul… lumii

Piesa Andrei, „Something New”, a fost licenţiată în peste 20 de ţări de pe trei continente, printre care Bulgaria, Ungaria, Germania, Austria, Elveţia, Italia, Franţa, Portugalia, Israel, Rusia, Azerbaidjan sau Canada. Melodia s-a situat în fruntea topurilor autohtone mult timp de la lansarea ei, iar în prezent, se bucură de succes şi la posturile de radio din străinătate.

„Something New” este al doilea extras pe single care va fi inclus pe viitorul album al solistei. Materialul discografic urmează să fie lansat pe piaţă până la finele acestui an. Pentru videoclipul care ilustrează piesa „Something New\", artista a filmat însărcinată în patru luni. Melodia amintită este una ritmată, house-dance, în limba engleză şi marchează, totodată, o schimbare de look. La filmarea care a afost realizată într-un singur loc, într-un cub format din leduri, artista a schimbat pe rând cinci ţinute spectaculoase, la care a asortat cinci tipuri de machiaj şi coafuri.

Regizat de Dragoş Buliga, videoclipul este unul dinamic, iar melodia amintită, compusă de Mihai Ristea, va fi inclusă pe următorul album semnat Andra. Pentru ilustraţia noii piese, cântăreaţa a colaborat la make-up cu Alexandru Abagiu şi cu Dana Budeanu, noul ei stilist.