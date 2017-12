Single-ul anului 2008, în topul revistei “Rolling Stone”

Piesa “Single Ladies” a cîntăreţei americane de R&B Beyonce, a fost desemnată single-ul anului 2008, într-un top alcătuit de revista de specialitate “Rolling Stone”. “Single Ladies” este încă o piesă declamativă din partea celebrei artiste, care e cunoscută pentru acest gen de piese, cum este şi “Bills, Bills, Bills”, pe care l-a interpretat în urmă cu cîţiva ani, pe cînd încă mai activa în trupa Destiny\'s Child.

Pe locul al doilea în top se situează “LES Artistes” a trupei Santogold, una dintre revelaţiile acestui an. Ritmurile New Wave ale chitarei alături de vocea sincopată aduc piesa în fruntea lansărilor din 2008. “Time to Pretend” a celor de la MGMT, s-a clasat pe poziţia a treia în clasamentul Rolling Stone. Chiar dacă membrii trupei glumesc despre consumul de heroină, muzica lor este serioasă. Pe locul patru s-a situat piesa “Furr”, semnată de Blitzen Trapper, în timp ce locul al cincilea este ocupat de Lil Wayne, cu piesa “Lollipop”. Pe poziţia a şasea s-a situat Beck, cu single-ul “Gamma Ray”. Locul al şaptelea în top este ocupat de hitul “American Boy”, rezultat din colaborarea vedetei americane Kanye West cu artista britanică Estelle. Pe locul al optulea se situează piesa “I\'m Amazed” al celor de la My Morning Jacket, pe al nouălea “Viva La Vida”, semnată Coldplay, iar pe locul al zecelea “No Matter What”, semnată T.I..

Revista “Rolling Stone”, recunoscută ca fiind o autoritate în domeniu, a mai inclus în topul 100 al celor mai bune single-uri pe anul 2008 piese precum “Disturbia” - Rihanna (11), “Spaceman” - The Killers (17), “Better” - Guns N\' Roses (19), “I Kissed a Girl” - Katy Perry (20), “I\'m Good, I\'m Gone” - Lykke Li (24), “Bleeding Heart” - Leona Lewis (25), “Shut Up and Let Me Go” - The Ting Tings (27), “So What” - Pink (29), “Run” - Gnarls Barkley (34), “Addicted to Drugs” - Kaiser Chiefs (35), “Someday Baby” - Bob Dylan (37), “Warwick Avenue” - Duffy (41), “Big Boy” - AC/DC (53), “Gobbledigook” - Sigur Rós (55), “Ching-A-Ling” - Missy Elliott (69), “Black and Gold” - Sam Sparro (72), “Blind” - Hercules and Love Affair (77), “Icarus” - Santogold and Diplo (82), “Candy Shop” - Madonna (93), “Now That You\'re Gone” - Sheryl Crow (97), “Yes We Can” - Will.i.am (100).