Single-ul ”Hello” al lui Adele, 1.600 de mesaje pe minut, pe Twitter

Lansarea single-ului ”Hello”, semnat de Adele, primul din ultimii trei ani, care anunţă apariţia unui nou album al cântăreţei britanice, ”25”, a stârnit o avalanşă de mesaje pe Twitter, ajungând la 1.600 de mesaje pe minut. Piesa dată publicităţii vineri şi anunţul apariţiei albumului ”25” pe 20 noiembrie au generat peste 1,3 milioane de mesaje pe Twitter, iar numele Adele a devenit cel mai căutat în social media din Marea Britanie, SUA, Franţa, Brazilia şi Thailanda. Videoclipul ”Hello” a fost filmat în regiuni rurale din jurul oraşului Montreal şi regizat de cineastul canadian Xavier Dolan, autorul unor filme apreciate şi premiate la festivaluri de prestigiu.

Albumul ”25” al cântăreţei Adele va include 11 piese, între care ”Send My Love (To Your New Lover)”, ”I Miss You”, ”When We Were Young” şi ”Remedy”. În urma unor zvonuri potrivit cărora artista ar putea fi cap de afiş al festivalului Glastonbury 2016, Adele a mărturisit că nu este un fan al evenimentelor de acest gen, infirmând presupunerile. ”Cred că m-am făcut înţeleasă legat de Glastonbury. Este vorba despre prea mulţi oameni - nu cred că aş putea face asta. Am mers anul acesta pentru a-l vedea pe Kanye West şi am fost înmărmurită de numărul spectatorilor. A fost destul de nebunesc”, a declarat Adele. Cel mai recent album al cântăreţei Adele, intitulat ”21”, lansat în 2011, s-a vândut în peste 30 de milioane de copii pe plan mondial. După succesul obţinut cu acesta, singura piesă nouă lansată de Adele a fost ”Skyfall”, tema muzicală a celui mai recent film din seria ”James Bond”. Cântecul a fost recompensat cu un Glob de Aur şi cu premiul Oscar în 2013. În ultimii ani, Adele a făcut o pauză în carieră, pentru a se ocupa de creşterea băieţelului său, Angelo, pe care îl are cu partenerul ei de viaţă, omul de afaceri Simon Konecki. Cel mai recent turneu al cântăreţei a avut loc tot în 2011, cu ocazia lansării albumului ”21”, deşi artista a fost constrânsă să anuleze o serie de concerte, după ce a suferit o intervenţie pe coardele vocale.

Adele Laurie Blue Adkins, cunoscută ca Adele, este cântăreaţă şi compozitoare. Ea a debutat la 19 ani şi s-a bucurat de un real succes comercial, fiind apreciată şi de criticii muzicali. Adele a fost prima artistă care a primit premiul Critics' Choice la BRIT Awards, iar în 2012 a câştigat şase premii Grammy. Înzestrată cu o voce excepţională, artista nu s-a ferit să exprime deziluziile sale în dragoste în melodii precum ”Someone Like You” şi ”Rolling in the Deep”.

