Single-uri lansate recent

Dacă, anul trecut, hitul „My Beautiful One” a adus-o pe Xonia în play-listurile radio, în prezent, artista este gata să lanseze un nou single: „Hold On”. Piesa a fost realizată cu ajutorul celor de la Deepcentral şi a atras deja atenţia presei din Australia, zona originară a cântăreţei. Aceasta s-a născut în Melbourne, dar s-a mutat în România, în urmă cu trei ani.

Şi trupa Park Place atrage atenţia cu o nouă piesă, „Out of Time”, după ce a debutat cu succes cu single-ul „I Have the World”. Formaţia este alcătuită din Ovidiu Junghiatu şi DJ Delyno, iar colaborarea dintre cei doi a început în urmă cu un an. Noua piesă urmează linia primului lor single şi a fost deja lansată la toate radiourile naţionale.

Tot la capitolul noutăţi, Adrian Sana, unul din membrii trupei Akcent, a lansat o piesă ilustrată de un videoclip, „I Can`t Live Without You”. După ce single-ul „Hold on” s-a strecurat atât în topurile autohtone, cât şi din străinătate, recenta melodie nu dezamăgeşte ascultătorii şi este realizată în colaborare cu Beverlei Brown, o artistă apreciată din Marea Britanie. Videoclipul piesei este regizat de Iulian Moga şi a fost filmat la sfârşitul lunii noiembrie 2010, în Egipt.