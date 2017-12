Singurul investitor din România, pedepsit!

Lipsa de implicare a foştilor guvernanţi pentru sprijinirea producătorilor tradiţionali şi birocraţia exagerat de stufoasă din ţara noastră au făcut ca, la ora actuală, România să aibă un singur produs cu denumire de origine protejată (numele unei regiuni, al unui loc specific utilizat pentru descrierea unui produs agricol sau alimentar). Pe lângă faptul că producătorii riscă să se trezească că produsele specifice zonei lor sunt fabricate de persoane din alte state, iar ei nu mai au voie să adauge la denumirea produsului şi numele zonei (ex. Cârnaţii de Pleşcoi, mezelurile de Sadova, ceramica de Corund etc.), lipsa denumirilor de origine protejată din ţara noastră înseamnă şi pierderea fondurilor europene alocate acestui segment. Potrivit directorului general al SC Sonimpex Serv Com SRL, compania care produce magiunul de Topoloveni (singurul produs cu denumire de origine protejată), Bibiana Stanciulov, România a pierdut 730.000 de euro din banii europeni. „Banii europeni erau oferiţi printr-un program de promovare doar pentru grupurile de producători, iar magiunul de Topoloveni este singurul produs din România cu denumire de origine protejată, respectiv cu indicaţie geografică protejată. Grup de producători înseamnă cel puţin doi”, a explicat Stanciulov. Ea a subliniat că reprezentanţii europeni au sugerat găsirea unui alt producător din celelalte state europene, în condiţiile în care, la nivel european, sunt 660 de produse cu denumite de origine protejată. „Banii s-au pierdut pentru că sunt singură şi consider că este inuman să pedepseşti un om pentru că nu mai este urmat de altcineva. Mă voi bate din nou în septembrie pentru accesarea acestor fonduri, iar dacă nu voi reuşi voi merge la UE să solicit o derogare să le pot accesa şi singură. Pe de o parte, UE impune nişte reguli, iar pe de altă parte România este penalizată că nu poate accesa fondurile europene. Consider că nu este corect”, a mai spus directorul general al Sonimpex.