Singurul laborator de instalaţii frigorifice din ţară, la Constanţa

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” (ANMB) şi-a inaugurat, ieri, laboratorul de instalaţii frigorifice navale, singurul din România. Reprezentanţii ANMB spun că proiectul a fost realizat împreună cu CMA SHIPS şi CMA CGM Group şi are ca scop crearea condiţiilor pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor teoretice şi abilităţilor practice ale personalului navigant în ceea ce priveşte operarea şi întreţinerea containerelor frigorifice. Laboratorul are în compunere trei unităţi frigorifice ale unor producători consacraţi din domeniu care echipează containere, respectiv Carrier şi Thermoking, precum şi dispozitive şi aparate folosite în frigotehnie. În perioada următoare, instructorii Academiei Navale vor parcurge un modul de pregătire, sub îndrumarea specialiştilor autorizaţi de producătorii echipamentului. „Acest laborator are o importanţă deosebită. Pentru a putea opera containere frigorifice, este nevoie de personal calificat. Asta vom face noi aici, calificăm studenţi, cursanţi şi membri ai firmelor de crewing. În principal, vor fi specializaţi studenţii din anul IV din grupa electricienilor şi a mecanicilor. Până acum studenţii învăţau la bord, pe baza cunoştinţelor teoretice acumulate la noi. De acum înainte, ei vor dobândi şi competenţe practice în cadrul Academiei. În prezent, suntem în curs de instruire şi certificare a profesorilor“, a declarat lt. cdor. Adrian Popa, prorector responsabil cu formarea continuă în cadrul ANMB. CMA CGM Group este al treilea transportator maritim de marfă containerizată la nivel mondial. ANMB şi CMA CGM Group au semnat un parteneriat de colaborare ştiinţific şi didactic în 2011.