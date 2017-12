Târgul de joburi medicale „Careers in White” lansează a treia ediţie a târgului virtual. Candidaţii posturilor medicale naţionale şi internaţionale pot aplica online la posturile ofertate de recrutori pe www.careersinwhite.com/VirtualFair, până pe 15 decembrie. După ediţia de toamnă a târgului, care a avut loc în peste 20 de oraşe din Europa, vizitatorii pot discuta acum online cu recrutorii, la standurile virtuale, aplicând direct cu CV-ul. Posturile vacante sunt afişate în detaliu de fiecare angajator, iar informaţii suplimentare pot fi obţinute prin opţiunea de chat, unde un reprezentant răspunde live la întrebări, în doar câteva minute. „Careers in White Virtual Fair” este singurul târg de joburi medicale online din România. La cea de-a doua ediţie au fost peste 15.000 de vizitatori, dintre care mai mult de jumătate au fost din România. Procesul de aplicare este facil, iar navigarea între standurile virtuale permite accesul oricui, oriunde s-ar afla. Candidaţii pot opta pentru interviuri online, publice sau private, grăbind astfel procesul de recrutare. Sub sloganul „Virtual Fair, Real Jobs!”, târgul oferă numeroase posturi pentru cadrele medicale, în ţări precum Franţa, Germania, Belgia, România, Norvegia, Marea Britanie şi Elveţia, atât pentru specialişti, cât şi pentru medici rezidenţi, asistente şi alte cadre auxiliare. Accesul este gratuit, fiind necesară doar conexiunea la internet. Adrese la care puteţi găsi/solicita date suplimentare: Careers in White International - www.careersinwhite.com - contact@careersinwhite.com.