Singurul volum antum de „Poesii”, semnat Eminescu, la Constanţa!

„Îl sărbătorim în fiecare an pe Eminescu, îl sărbătorim chiar de două ori pe an, dar continuăm să rămânem descoperiţi faţă de el”, spunea, cândva, Constantin Noica, iar cuvintele sale rămân la fel de actuale şi astăzi, la 163 de ani de la naşterea celui pe care George Călinescu l-a numit „poetul nepereche”. Astăzi, la moment aniversar, când este celebrată şi Ziua Culturii Naţionale, în semn de preţuire pentru genialul poet, este binevenită o întoarcere în timp, în anul 1883. În acel an a apărut singurul volum al lui Eminescu în timpul vieţii, „Poesii”, sub îngrijirea lui Titu Maiorescu.

Puţine sunt bibliotecile publice din ţară care se pot mândri că au în colecţiile lor ediţia princeps a „Poesiilor” lui Mihai Eminescu (1850-1889). Printre aceste instituţii de cultură care deţin o comoară inestimabilă se află şi Biblioteca Judeţeană Constanţa (BJC) „Ioan N. Roman”. Valoroasa carte, în ediţie bibliofilă, cu tranşe aurite, a intrat în patrimoniul BJC, în anul 1994. Povestea achiziţiei sale s-a pierdut - cel mai probabil a fost cumpărată de la un anticar -, însă în inventar a rămas preţul cu care a fost cumpărată: 85.000 lei.

APĂRUT ÎN 1883, TIPĂRIT ÎN 1884?! Pe seama apariţiei acestei cărţi, cunoscută ca şi „ediţia Maiorescu” s-au „ţesut” o serie de mituri, plecând de la simbolista coperţii - simboluri masonice, susţin unii - până la selecţia versurilor, realizată de Titu Maiorescu. Cert este că volumul „Poesii” nu a fost pe placul lui Eminescu. Poate pentru că: „Publicarea se face în lipsa poetului din Ţară. El a fost totdeauna prea impersonal şi prea nepăsător de soarta lucrărilor sale, pentru a putea fi înduplecat să se îngrijească însuşi de o asemenea culegere, cu toată stăruinţa amicilor săi literari”, după cum menţionează Maiorescu în prefaţa ediţiei princeps.

Istoria a consemnat şi o inadvertenţă: volumul a apărut în librăriile Socec în decembrie 1883, însă, pe pagina de titlu, sub numele editurii „Socecu & Comp. - Bucureşti” apare anul 1884. De altfel, Titu Maiorescu datează prefaţa lucrării: „Decemvrie 1883”.

Chiar dacă un volum precum „Poesiile” lui Eminescu este fără preţ în ochii bibliofililor, a celor care iubesc cartea, pentru „mercantilişti” preţul său ajunge, potrivit unor surse, la câteva mii de euro. Potrivit bibliotecarei Doina Monica Moşoiu, de la secţia „Colecţii speciale”, BJC mai deţine şi ediţiile din 1889, 1890, 1895 şi 1897 ale „Poesiilor” eminesciene.

ÎN LOC DE „EPILOG” „Cu oricâte reuşite în încercarea critică şi istorică asupra-i, continuăm să fim vinovaţi în două privinţe, în ce-l priveşte (n.r. pe Eminescu): întâi nu-l cunoaştem încă în întregime. Apoi nu-l facem cunoscut altora în întregime, aşa cum a fost. Pe Eminescu nu-l cunosc în întregime nici specialişti, acesta este adevărul”, mai spunea Constantin Noica.

