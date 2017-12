Un bărbat de 48 de ani, din localitatea constănţeană Mihail Kogălniceanu, şi-a pus capăt zilelor la sfârşitul săptămânii trecute. Oamenii legii au identificat victima a fi Viorel Ciorobea, de 48 de ani. Bărbatul se afla singur în locuinţă, deoarece soţia sa plecase la rude. Vecinii şi prietenii bărbatului au intrat în panică după ce acesta nu mai răspundea la telefon. Conform anchetatorilor, Viorel Ciorobea a fost găsit pe podea, cu faţa în jos, cu o curea în jurul gâtului şi cu mâinile prinse de curea. „Nu îl mai văzusem de trei zile şi nici nu răspundea la telefon, dar nu m-am gândit că ar putea face aşa ceva. Când am aflat, nu mi-a venit să cred. Am stat amândoi de Paşte şi am petrecut, iar acum am rămas şocat de ce am aflat“, a declarat Florin Ciocoiu, un prieten al victimei. Rudele bărbatului spun că acesta obişnuia să consume băuturi alcoolice şi că lucra în construcţii, dar nu avea un loc de muncă stabil. Oamenii legii au stabilit faptul că este o sinucidere atipică, însă cercetările vor continua pentru a exclude orice suspiciune. Poliţiştii aflaţi la adresa respectivă au spus că varianta unei crime este foarte puţin probabilă, deoarece uşa era închisă pe interior cu lacătul, iar geamurile erau închise. Viorel Ciorobea avea trei copii care nu se aflau lângă el. Rudele mai spun că este posibil ca şi dorul de copii să-l fi împins la acest gest. „Nu înţelegem de ce a apelat la acest gest. Cu soţia lui se înţelegea bine, de fiecare dată când venea la noi râdea. Chiar dacă mai avea probleme, nu spunea nimic. Ţinea în el şi mereu zicea că trecem şi peste asta“, a declarat o verişoară a lui Viorel Ciorobea. Oamenii legii spun că bărbatul avea probleme psihice şi că fusese internat la Palazu Mare. Cercetările continuă pentru a stabili dacă victima suferea de vreo boală psihică. Trupul neînsufleţit al victimei a fost transportat la morga Cimitirului Central pentru efectuarea necropsiei şi stabilirea exactă a cauzei decesului.