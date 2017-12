Sinucidere la Operă

Lumea operei este îndoliată şi în stare de şoc la aflarea cumplitei veşti a sinuciderii sopranei Roxana Briban, un nume care mai avea multe de oferit scenei, la cei 39 de ani. Trupul neînsufleţit al sopranei Roxana Briban, fostă angajată a Operei Naţionale Bucureşti, care s-a sinucis sâmbătă, urmează să fie depus astăzi, la capela Bisericii Herăstrău, urmând ca mâine, de la ora 10.30, să fie transportat la Cimitirul Herăstrău, unde artista va fi înmormântată.

Trupul neînsufleţit al artistei lirice a fost găsit de soţul său, Alexandru Briban. „Ieri după-masă (n.r. sâmbătă) eu am fost la cumpărături şi când m-am întors am găsit uşa încuiată - cu cheile în uşă, pe dinăuntru. Am intrat pe geam şi am găsit-o în cadă, cu venele tăiate, cu trei pungi legate cu scotch în jurul gâtului. Nu avea puls, nu respira, a venit echipa SMURD care a încercat să o resusciteze, dar nu a reuşit”, a spus Alexandru Briban. Potrivit acestuia, soprana a suferit un şoc după ce a fost dată afară de la Opera Naţională din Bucureşti, în 2009, subliniind că şi contractele de colaborator pe care le avea la Opera din Viena s-au încheiat odată cu plecarea de la conducerea instituţiei a lui Ioan Holender. Alexandru Briban a mai spus că soţia lui nu era la prima tentativă de sinucidere şi că urma un tratament. „A fost la doctori, se mai liniştise. A mai avut tentative de sinucidere, dar nu de acest gen. Am putut să o salvez de fiecare dată”, a mai spus Alexandru Briban.

Artista ar fi încercat să-şi găsească un loc de muncă şi la Constanţa, la Teatrul Naţional de Operă „Oleg Danovski”, însă, din păcate, acest lucru nu a fost posibil. Absolventă a Universităţii de Muzică din Bucureşti, la clasa prof. Maria Slătinaru-Nistor, în anul 2000, laureată a mai multor concursuri de canto, a obţinut premiul „Ludovic Spiess”, din partea Forumului Muzical Român şi distincţia „Vocea de Aur”, din partea Societăţii Române de Radiodifuziune.