Sinucidere sau dispariţie înscenată?

Un SMS expediat pe telefonul soţiei a fost suficient pentru a dezlănţui o întreagă tragedie în sînul familiei Preda din Techirghiol. Florina Preda, de 29 de ani, spune că, luni după-amiază, în jurul orei 16.30, a primit un sms din partea soţului ei, Cristian, de 33 de ani, în care acesta o anunţa că se îndreaptă cu maşina către podul de la Cernavodă şi că intenţionează să îşi pună capăt zilelor. „Flori,iartă-mă. Sînt pe pod la Cernavodă. Aveţi grijă de Mihăiţă şi de voi. Prea tîrziu să-ţi spun că vă iubesc. Fordul e închis. V-am scris cîteva rînduri. E în torpedo. Iertaţi-mă”, este conţinutul sms-ului scris de Cristian Preda. Cuprinsă de disperare, femeia, a sunat la numărul de urgenţă 112 şi le-a relatat poliţiştilor cele întîmplate. Oamenii legii din Cernavodă au plecat spre locul indicat de Florina Preda în speranţa că îl vor putea opri pe soţul ei de la un gest necugetat. După cîteva ore de căutări, într-o parcare la intrarea pe autostrada Soarelui, poliţiştii au descoperit maşina cu care se deplasa bărbatul, o autoutilitară marca Ford Transit, albă, înmatriculată B 109295. În interiorul cabinei maşinii, poliţiştii au găsit un bilet în care bărbatul îşi lua adio de la familia lui şi îşi cerea iertare pentru gestul necugetat. Conform oamenilor legii din Cernavodă, în ultimele rînduri aşternute pe o bucată de hîrtie, Cristian Preda scria că a recurs la un astfel de gest din cauza situaţiei financiare precare. Poliţiştii din Cernavodă au continuat să îl caute pe soţul Florinei atît în zona podului cît şi pe malurile Dunării, însă fără niciun rezultat. Potrivit poliţiştilor din Techirghiol, care au discutat cu vecinii soţilor Preda, nici în sînul familiei nu era o armonie perfectă, ci dimpotrivă, certurile dintrei ei începuseră să devină o obişnuinţă şi asta în ciuda faptului că Florentina şi Cristian au împreună un copil de 5 ani. „Ultima ceartă dintre ei a avut loc chiar în seara precedentă dispariţiei”, a spus purtătorul de cuvînt al IPJ Constanţa, subinsp. Radu Croitoru. Cu toate acestea, soţia bărbatului dispărut are o altă versiune şi nu îşi poate explica motivul pentru care soţul ei ar recurge la un gest extrem. „Aveam o viaţă de familie minunată. Ne certam foarte rar! Nu am avut niciodată probleme în acest sens”, a spus Florina Preda. În ceea ce priveşte situaţia financiară, femeia susţine că soţul ei are un atelier de mobilă care merge destul de bine şi că nu au datorii cărora să nu le poată face faţă. „Într-adevăr, avem un credit bancar luat pe firmă, însă soţul meu cîştiga destul încît să poată acoperi rata şi să ne rămînă şi ceva bani”, a adăugat soţia lui Cristian Preda. Oamenii legii continuă cercetările pentru a da de urma bărbatului dispărut precum şi pentru a stabili cauzele care l-au determinat să recurgă la acest gest. Reprezentanţii IJP Constanţa nu exclud varianta ca bărbatul să îşi fi înscenat propria dispariţie dar nu pot, deocamdată, să spună ce anume l-ar fi putut determina să acţioneze astfel. Cînd a fost văzut ultima dată, Cristian Preda purta o geacă neagră din fîş, cu dungi roşii şi albe pe mîneci, cu fermoar, o pereche de pantaloni de culoare neagră, din fîş, cu dungă albă pe partea laterală, un bluzon negru, un fes de culoare neagră cu o dungă maro şi era încălţat cu o pereche de pantofi sport albi. Persoanele care pot furniza indicii despre locul în care s-ar putea afla sînt rugate să sune la numărul de urgenţă 112 sau să se adreseze la cea mai apropiată secţie de poliţie.