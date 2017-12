Sir Elton John, refuzat de televiziunile americane

Televiziunile americane au refuzat sa difuzeze un serial de televiziune cu tematică gay, produs de Elton John, informează thisislondon.com. Serialul, al cărui titlu este "Him and Us" ("El şi noi"), urmăreşte viaţa unui star rock gay şi a anturajului acestuia şi a fost inspirat de evenimentele din trecutul rock'n'roll al lui Elton John. Serialul este o colaborare între scenarista şi producătoarea serialului "Totul despre sex", Cindy Chupack, Michael Edelstein, producătorul executiv al serialului "Neveste disperate", scenaristul Bernie Taupin şi Sir Elton John. În serial joacă actriţa americana Kim Cattrall, una dintre protagonistele serialului "Totul despre sex" şi Anthony Head, starul unui popular serial britanic "Little Britain". Mick Jagger, solistul trupei Rolling Stones, figurează printre invitaţii speciali. Nu se cunoaşte încă motivul pentru care serialul a fost refuzat, deoarece purtătorul de cuvînt al lui Elton John a refuzat să comenteze subiectul.