Sir Paul McCartney a minimalizat aportul lui John Lennon în viziunea politică a trupei Beatles

Într-un interviu acordat jurnalului “Prospect”, cîntăreţul britanic a declarat că el a fost cel care l-a convins pe John Lennon să ia atitudine şi să se opună războiului din Vietnam. Sir Paul McCartney susţine că politicizarea viziunii trupei Beatles a avut loc după ce el l-a întîlnit pe filosoful Bertrand Russell la Londra, în anii \'60. Astfel, Sir Paul McCartney susţine că el şi nu John Lennon a fost liderul de opinie al trupei Beatles în ceea ce priveşte viziunea politică. “Cînd am început să luăm în seamă problema Vietnamului era chiar cînd începusem să devenim cunoscuţi. Cineva m-a anunţat într-o zi că Bertrand Russell locuieşte în apropiere de Chelsea şi am hotărît că era o bună ocazie să-l cunosc. Ne-am cunoscut şi trebuie să spun că această întîlnire a fost una fabuloasă. Mi-a spus despre războiul din Vietnam. Mulţi dintre noi nu ştiam încă multe despre acest conflict militar, mai ales că presa nu începuse să scrie despre acest subiect şi, mai ales, s-a dovedit un aspru critic al evenimentului. Îmi aduc aminte că m-am întors în studio şi am vorbit cu toţi băieţii din trupă şi, mai ales, cu John Lennon despre această întîlnire şi despre cît de distructiv este acest război”, a afirmat Sir Paul McCartney.

Atribuirea statului de lider de opinie în chestiuni politice a fost contestată de unii dintre criticii lui Paul McCartney, care îl acuză că încearcă o rescriere a istoriei Beatles, asumîndu-şi un rol mai important decît a avut de fapt. Tariq Ali, unul dintre liderii mişcării care s-a opus războiului din Vietnam în Marea Britanie, a contrazis versiunea lui Sir Paul McCartney. “Nu aşa îmi amintesc eu lucrurile. Este posibil ca Paul McCartney să-l fi întîlnit pe Bertrand Russell, dar eu nu l-am întîlnit niciodată pe acesta”, a susţinut Tariq Ali.