Sir Paul McCartney are stea pe Bulevardul Famei

Legendarul muzician britanic Sir Paul McCartney are, de joi, o stea pe Aleea Celebrităţilor de la Hollywood, lângă cele ale colegilor săi din trupa The Beatles, John Lennon, George Harrison şi Ringo Starr. „Pe când eram copil, în Liverpool, ascultam Buddy Holly şi alte nume mari din Rock \'n\' Roll, însă nici nu mă gândeam că voi primi această stea. Părea imposibil, dar iată că s-a întâmplat. Nu puteam ajunge însă aici fără John, George şi Ringo, cărora vreau să le mulţumesc”, declarat Sir Paul McCartney. La ceremonia desfăşurată în Los Angeles au asistat soţia artistului, Nancy Shevell, şi fiul acestuia, James. Tot în această săptămână, muzicianul britanic va lansa noul său album, intitulat „Kisses on the Bottom”, iar duminică va cânta la gala premiilor Grammy. Aşa că Sir Paul McCartney, în vârstă de 69 de ani, arată în formă maximă.

Averea artistului britanic este estimată la 800 de milioane de lire sterline. Potrivit Guinness World Records, Sir Paul McCartney este muzicianul cu cel mai mare succes din istorie, datorită vânzărilor de discuri, numărului de difuzări ale pieselor sale la radio şi televiziune şi cover-urilor după melodii care îi poartă semnătura.