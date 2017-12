Sirian trădat de... soţie

13:35:35 / 07 Martie 2014

Buna ziua

Acest sirian ar trebui cat mai repede, dat afara din tara. Nu merita sa stea aici, pentru ca face foarte mult rau. Spun asta pentru ca am stat cu el si stiu cum este. Este un mare mincinos, dar cel mai grav este faptul ca eu eram batuta de el in fiecare zi. Ba mai mult am fost obligata de el sa dau declaratii false si sa acuz politia romana, doar pentru ca asa dorea acest sirian. Cuvintele care ii ieseau din gura despre autoritatile romanesti, eu nu le-am mai auzit la nimeni. Este un escroc, este foarte periculos nu poate fi numit om... Iar am fost obligata sa cer bani parintilor mei, sa ii mint ca imi trebuie la facultate, iar parintii mei cum ma ajutau si imi dadeau bani auzind de facultate, toti banii primiti mergeau in buzunar la el, aici nefiind vorba de o suma mica de bani! El crede ca daca se afla pe teritoriul Romaniei poate sa faca ce vrea el, dar nu este asa. Imi doresc din tot sufletul sa fie dat afara din tara cat mai repede. A vrut sa se inscrie si la facultatea din Sibiu, dar cum nu a fost primit, din cauza notelor mici pe care le avea acesta a facut un scandal monstru si la rectoratul de aici. Ce se scrie si ce se aude ca acesta a mers in Turcia sa-si vada familia este o mare minciuna! Intradevar, a mers in Tr. dar din cate am aflat, acesta se ocupa si cu ilegalitati. Si da, ce am declarat prima oara ca nu mai locuiam de mult timp impreuna cu el este adevarat, intrucat acesta pleca foarte des de acasa si se intoarcea cand vroia el. Dar pe de alta parte, eu eram obligata sa stau numai in casa, sa nu mai iau legatura cu familia mea, dar nici cu colegii mei sau prietenele mele. Colegii imi sunt martori cand am plecat la facultate batuta, cu buza si de fapt, toata fata umflata, din motiv ca acest sirian m-a batut. Eram agresata in fiecare zi de el. Acum, ca sa inchei pot spune ca eu sunt studenta la facultatea de Medicina si in continuare vreau sa imi continui studiile fara ca sa ma mai intereseze de acest sirian/animal si ca daca ar fi posibil mi-as mai dori sa fie exilat din tara. Sa fie trimis acolo la el in Siria, pentru ca, de fapt, el este un nimeni in tara noastra!!!