Şirul adolescenţilor dispăruţi continuă

Poliţiştii constănţeni se confruntă cu tot mai multe dispariţii, în special cazuri în care este vorba despre adolescenţi. Weekend-ul trecut, alte două tinere au dispărut fără urmă. Primul eveniment are în prim plan o tînără cu probleme psihice dispărută de patru zile de la un cămin studenţesc din Constanţa. Mama fetei, Maria Carabineanu, din Bucureşti, este cea care a sunat, sîmbătă, la poliţie, pentru a anunţa evenimentul. Femeia le-a spus poliţiştilor că fiica sa, Ioana Carabineanu, de 17 ani, din Capitală, a venit în vacanţă pe litoral fiind cazată în căminul studenţesc de la Pescărie, situat pe bd-ul Mamaia nr. 304 din Constanţa. Femeia le-a spus poliţiştilor că nu a reuşit să-şi contacteze telefonic fiica, motiv pentru care a sunat la recepţia căminului şi a aflat că fata ar fi părăsit căminul cu o seară înainte. Mama este îngrijorată pentru că fata ei are probleme psihice, fiind diagnosticată de medici cu sindrom hipomaniacal. Potrivit medicilor, hipomania este o stare de excitaţie trecătoare sau durabilă care se manifestă printr-o hiperactivitate, printr-o stare de spirit exuberantă. La rîndul lor, poliţiştii spun că este posibil ca plecarea ei să fi survenit în urma unei crize cauzate de boală. Adolescenta a fost văzută ultima dată de recepţionera căminului unde era cazată. Angajata le-a spus poliţiştilor că tînăra purta pe cap o şapcă roşie şi era încălţată cu o pereche de papuci de culoare bej, fără să poată descrie celelate articole de îmbrăcăminte ale acesteia. Semnalmentele dispărutei sînt următoarele: 1.70 metri înălţime, greutate de 55 de kg, constituţie atletică, faţă rotundă, ochi verzi, păr şaten uşor ondulat. Ca şi semn distinctiv, adolescenta are pe piciorul stîng, în zona femurului, o cicatrice de aproape 20 cm lungime provenită de la o operaţie pe care a suferit–o în trecut.

Al doilea eveniment s-a petrecut în satul constănţean Negreşti, unde Andreea Neţu, de 14 ani, a plecat de acasă după o discuţie aprinsă cu tatăl său. Poliţiştii spun că cearta dintre tată şi fiică a pornit de la faptul că tînără vorbea la telefon mai mereu cu nişte băieţi iar părintele i-a interzis să mai facă acest lucru şi i-a luat mobilul. Supărată foc, fata şi-a luat nişte haine, buletinul de identitate şi telefonul cu pricina şi a fugit de acasă. Mama sa, Elena Neţu, este cea care a cerut ajutorul autorităţilor. În acest caz, oamenii legii bănuiesc că fata ar fi plecată cu persoanele cu care vorbea la telefon. Semnalmentele fetei sînt următoarele: 1,20 m înălţime, greutate 40 kg, constituţie atletică, păr lung, blond, faţă rotundă, ochi albaştri, buze groase, sprîncene subţiri. Tînăra nu prezintă semne particulare. Poliţiştii au deschis anchete în ambele cazuri şi încearcă să le găsească pe cele două tinere. Între timp, orice persoană care poate furniza informaţii în legătură cu dispărutele este rugată să contacteze cea mai apropiată unitate de Poliţie sau să apeleze gratuit Serviciul 112!

Balanţa celor două dispariţii a fost echilibrată de alte două cazuri în care poliţiştii constănţeni au dat de urma a doi tineri urmăriţi general. Oamenii legii spun că Adrian Costel Ionete, de 11 ani, din Feteşti, judeţul Ialomiţa dispăruse de acasă pe 8 august, fiind căutat de poliţiştii din Ialomiţa. Băiatul a fost găsit pe strada Bărăganului din Constanţa şi escortat la domiciliul său. Tot pe stradă, pe bd-ul Mamaia, la nr. 304, a fost depistat şi Marian Adrian Călin, de 13 ani, din Bucureşti. Tînărul plecase de de la domiciliul său din Buzău pe 6 august, fiind urmărit general de poliţiştii buzonieni. Adolescentul a fost încredinţat familiei sale viu şi nevătămat. Poliţiştii au precizat că cei doi tineri nu au fost victima vreunei infracţiunii pe perioada dispariţiei.