Sistem a făcut furori în Turcia

Cunoscuta trupă Sistem a susţinut în această săptămână două concerte în cadrul evenimentului „Europe On Water” din Istanbul. Formaţia a reprezentat România între cele 16 ţări care şi-au trimis artiştii la acest festival. Prestanţa trupei a adunat o cifră deloc modestă de aproximativ 5000 de spectatori la primul recital. Butoaiele românilor s-au auzit, pe rând, în cele doua zone ale Istanbulului. Primul spectacol a avut loc în zona europeană, in piaţa Taksim situată in centrul oraşului, iar cel de-al doilea în zona asiatică, în piaţa Caddebostan, aflată pe malul mării, într-o zonă rezidenţială. Trupa a pregătit, special pentru aceste eveniment, un intro de concert cu influenţe orientale care i-a încălzit pe cei prezenţi. Playlist-ul a continut atât piese proprii ale grupului, dar şi cu cover-uri precum „They Don’t Care About Us” (cover M. Jackson) şi „People Are People” (cover Depeche Mode) care s-au bucurat succes.

„Nu ne-am aşteptat să avem aşa un succes într-un oraş în care venim pentru prima oară fără să se ştie nimic despre noi, fără ca nicio piesă de-a noastră să fi fost promovată aici. Modul în care publicul turc ne-a primit şi s-a manifestat la ambele concerte, felicitările pe care le-am primit de la toţi cei implicaţi în organizare, inviţatiile să revenim, ne-au făcut extrem de fericiţi. Probabil că într-o ţară a cărei muzică tradiţională se bazează mult pe ritm şi percuţie, un show cum este cel al nostru este foarte uşor de asimilat. Mulţumirile noastre speciale merg către ICR Istanbul, fără sprijinul căruia nu am fi avut parte de aceste zile minunate” a declarat Zoli, unul dintre componenţii trupei Sistem.