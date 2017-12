Sistem cântă în Letonia

Cel de-al 10-lea an de activitate muzicală pare a fi unul prolific pentru trupa Sistem: pe lângă numeroasele show-uri din ţară, grupul a susţinut concerte şi în Spania şi Turcia. În prezent, formaţia se pregăteşte pentru un festival internaţional, cel mai mare festival în aer liber din Letonia, Baltic Beach Party.

Înfiinţat acum 10 ani, Baltic Beach Party a început ca un festival local, cu câteva mii de spectatori, însă în anii următori a crescut, transformându-se într-o manifestare cu participare internaţională, cu două scene, numărând peste 50.000 de oameni în public. Invitaţi speciali ai Baltic Beach Party au fost, în anii trecuţi, nume sonore ca Scooter, Right Said Fred, Alphaville, Reamonn, Safri Duo, Laid Back, Kim Wilde. Anul acesta, printre invitaţii speciali se numără The Rasmus, ATB, Sash şi Sistem.

Invitaţia către grupul Sistem a fost facută încă din luna martie, iar recitalul său este programat în cea de-a doua seară de festival, pe 24 iulie. „A început să ne placă viaţa de artist internaţional. Toată lumea este foarte atentă cu noi, toate cerinţele ne sunt respectate ad litteram, suntem întrebaţi mereu dacă suntem de acord cu una sau alta. Stăm în hoteluri de patru stele şi suntem foarte relaxaţi, pentru că lucrurile în jurul nostru se desfăşoara exact cum trebuie, aşa că tot ce ne rămâne de făcut este să fim artişti. Este un sentiment foarte plăcut să ai numai profesionişti în jur\", povesteşte unul dintre componenţii trupei de percuţionişti, Zoli.