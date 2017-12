Sistem de alarmare și intervenție la Spitalul Județean Constanța

De la anul, Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” (SCJU) Constanța ar putea avea, în premieră națională, un sistem propriu de alarmare și intervenție, în momentul în care în SCJU este un stop cardio-respirator. Mai exact, managerul SCJU, dr. Dănuț Căpățînă a explicat că are în plan școlirea mai multor asistente medicale în ceea ce privește resuscitarea cardio-respiratorie, la unul dintre cele mai mari grupuri de spitale din Europa, Acibadem - Turcia. ”Deocamdată am trimis șase asistente medicale la un curs de resuscitare cardio-respiratorie, și vom mai trimite. Vrem să școlim, în total, 24 de asistente, astfel încât să avem șase echipe, la nivelul spitalului, care să se ocupe de resuscitare exclusiv, așa cum există în multe spitale din străinătate. Astfel ne creem un sistem intern de alarmare și de intervenție în momentul în care avem stop cardio-respirator. Aceste echipe de care vorbim sunt formate din asistente obișnuite care sunt pe secții, dar care sunt instruite foarte bine și știu ce au de făcut“, a spus managerul. În spital trebuie să existe, în permanență, o echipă gata să intervină, cu toate dotările necesare, în caz de stop cardio-respirator. Dr. Căpățînă a precizat că experiența cadrelor medicale din Turcia, din spitalele Acibadem este binevenită. ”Vrem și noi să implementăm sistemul lor într-un timp cât mai scurt și poate pe viitori vom fi pionieri la nivel național în acest sens. Nu știu să aibă vreun spital din România echipe pregătite la un așa nivel, gata să intervină în caz că vreun bolnav este în stop cardio-respirator, fie adult, fie copil”, a adăugat managerul.

DE NEDESCRIS ÎN CUVINTE Una dintre asistentele medicale care a participat la primul curs din cadrul grupului de spitale din Turcia, luna trecută, este chiar directorul de îngrijiri medicale al SCJU, as. Cristina Asofiei. ”Cursul a durat trei zile, iar în a patra zi am vizitat spitale din grupul Acibadem. Este greu de descris în cuvinte ce dotări au, cum învață ei, cum sunt spitalele lor. Cursul a fost la un nivel extrem de ridicat. Am avut acces la manechine ultramoderne care au diferite funcții”, a declarat directorul de îngrijiri medicale. Ea este de părere că, în mod normal, toate asistentele medicale ar trebui să urmeze acest curs, însă din păcate SCJU nu poate suporta cheltuielile pentru toate asistentele. Precizăm că, în prezent, cursurile de resuscitare cardio-respiratorie în ceea ce privește educația medicală continuă a asistenților medicali sunt obligatorii la cinci ani. Asistenții medicali însă nu beneficiază, la curs, de dotările din străinătate. Conducerea SCJU are în plan achiziționarea unor echipamente moderne pentru acordarea asistenței medicale de specialitate în caz de stop cardio-respirator.