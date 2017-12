Sistem IT „salvator” în Sănătate

Introducerea unui sistem IT în Sănătate ar putea aduce economii de 15-20% din bugetul alocat pentru medicamente al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), al cărui nivel se ridică la 2,5 miliarde de lei, potrivit Consiliului Investitorilor Străini (CIS). “Prin sistemul IT se vor introduce cartele electronice pentru pacienţi şi controlul reţetelor de medicamente, care vor fi emise în format electronic. Aceste măsuri ar putea contribui la creşterea controlului asupra reţetelor, generarea unor economii în cadrul sistemului şi mărirea transparenţei în privinţa cheltuielilor”, se arată în “Programul pentru Creştere Economică” - Acţiuni Prioritare pentru Repornirea Economiei. “Consumul de medicamente în 2009 a fost de circa 4,8 miliarde de lei”, se mai spune în document. Consiliul Investitorilor Străini are peste 110 companii membre ale căror investiţii cumulate în România depăşesc 30 miliarde de euro, ce reprezintă aproape două treimi din totalul investiţiilor străine directe realizate din 1990 până în prezent.