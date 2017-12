Sistem solar străvechi

16:08:37 / 29 Ianuarie 2015

E greu de crezut...

...că o civilizație poate supraviețui miliarde de ani. Civilizațiile pot fi oprite din drumul lor către cunoaşterea deplină, de foarte mulți factori. Iată câțiva: cataclism spațial (asteroizi, comete, planete hoinare, supernove, găuri negre, etc), cataclism planetar (supervulcani, schimbări climatice, devieri ale rotației în jurul stelei, etc), epidemii, epuizarea resurselor planetei, conflicte legate de civilizații, conflicte legate de tehnologii (roboți scăpați de sub control), etc. Cred că 20 până la 50 de milioane de ani e maximul perioadei în care poate supraviețui o civilizație. Oamenii au cam 5 milioane de ani de la apariție... Miliarde de ani nicidecum.