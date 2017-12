“Sistem“ va concerta la Constanţa

Trupa "Sistem" va reveni la Constanţa chiar pe data de 1 martie, cu un recital sută la sută live, conceput special pentru doamne şi domnişoare, în clubul "Crush". "Sistem" face parte din rîndul formaţiilor care reuşesc să ofere publicului show-uri live senzaţionale, fiecare concert susţinut fiind plin de culoare, sunete, chiar şi... flăcări.

Trupa a luat fiinţă în luna noiembrie a anului 2000, fiind o formaţie de percuţie... neconvenţională. Cei cinci membri ai trupei au studii muzicale şi un repertoriu unic, folosindu-se de butoaie, de diferite mărimi şi materiale, de un set de tobe, dar şi de efecte speciale obţinute cu ajutorul apei, focului şi a numeroase alte obiecte. Performanţele grupului se bazează pe mult exerciţiu, repetiţiile trupei fiind zilnice, de aprox. trei-patru ore. Cea mai mare dorinţă a artiştilor este realizarea unui show complex, care implică regie, efecte pirotehnice, dar şi mişcare scenică. Piese ca "Senzaţii", "Emoţii", "Let Me Try" şi "Never" reuşesc, de fiecare dată, să ridice publicul în picioare, iar mişcările acrobatice făcute de Flo sînt doar cîteva dintre "ingredientele" super-show-urilor oferite de "Sistem". "Sîntem o formaţie care se bazează pe mult ritm", subliniază Zoli Toth, liderul trupei.