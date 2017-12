Sistemul antigrindină, protecţie pentru un milion de hectare de culturi

România va avea funcționale până la finele anului în jur de 60 de puncte de lansare pentru combaterea grindinei, cu ajutorul cărora vor fi protejate până la un milion de hectare de culturi agricole, a declarat, vineri, Gheorghe Căunei Florescu, director general al Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor. "Anul acesta am primit fonduri suficiente. Prin programul de guvernare s-au alocat pentru sistemul național antigrindină pentru anii 2017 și 2018 în jur de 45 de milioane de euro. Numai pentru acest an avem 20 de milioane de euro, fonduri, considerăm noi, mai mult decât suficiente ca să implementăm acest sistem la nivel național. Până la sfârșitul anului vom construi încă 26 de puncte de lansare și vom avea în total în jur de 60 și între 800.000 și un milion de hectare protejate sută la sută, deși influența este mult mai mare pentru că un punct de lansare protejează 15 kilometri pătrați, dar influența este pe 40 de kilometri pătrați. De asemenea, vom avea până la finele anului și 7 unități noi de lansare și trei centre de comandă", a spus Căunei.

Potrivit sursei citate, în prezent sunt funcționale la nivel național 34 de puncte de lansare, dar 11 sunt puse efectiv anul acesta în funcțiune. "Acum putem proteja 500.000 de hectare cu cele 34 de puncte de lansare funcționale, dublăm capacitatea de protecție față de 2016, când am funcționat cu 17 puncte de lansare și am protejat 280.000 de hectare. Județele protejate sunt Iași, Vaslui, Vrancea, Prahova, Buzău, Olt și Vâlcea. (...) Bineînțeles că vom activa și sistemul de aviație și alte tehnologii generatoare terestre pentru protecția grindinei sau pentru uniformizarea fenomenelor extreme. Activitatea noastră nu constă numai în protecția împotriva grindinei ci și în prevenirea formării grindinei. Când facem o intervenție și scoatem anumiți nori din funcțiune prevenim și formarea de ploi torențiale, de căderi de precipitații. Noi acționăm mai mulți ani în regim de omologare ca să vedem ce se întâmplă și în funcție de acesta mai implementăm și tragem concluzii științifice și putem să garantăm că în zona unde acționăm putem să protejăm suprafața 100%", a explicat șeful Autorității Naționale Antigrindină.

Implementarea completă a sistemului național antigrindină va aduce nu numai o protejare a culturilor agricole, ci și un climat propice pentru culturi, dar și protecția infrastructurii locale, a localităților, drumurilor și căilor de acces, practic va exista o protecție pe un întreg areal, susține Căunei. "Aici, în Vrancea, este polul grindinei. Noi am început cu unitatea-pilot de la Prahova și am continuat după experimentele făcute văzând că un leu investit protejează în jur de 10-14 lei. Este o rentabilitate economică foarte bună și am considerat că este necesar să implementăm acest sistem la nivel național. Noi am legiferat domeniul în anul 2008, care reglementează activitatea de intervenție activă în atmosferă (...), dar ceea ce este foarte important este că am creat o strategie pentru 15 ani", a adăugat directorul general al Autorității Naționale Antigrindină.

Întrebat dacă sistemul nu a putut dispersa norii care au provocat căderile masive de zăpadă din aceste zile în județul Vaslui, acesta a precizat că sistemul din România nu este atât de avansat, însă în perioada următoare există proiecte și pentru astfel de fenomene. "În țări precum Thailanda sau India, unde apar musonii, intervențiile se fac din timp înainte de a apărea ploile musonice și de a aduce apa la pământ. S-ar fi putut și la noi, dar încă nu suntem pregătiți. Proiectele noastre vizează și această activitate în viitor", a adăugat Căunei.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a anunțat în data de 18 aprilie că Unitățile din cadrul Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor (SNACP) sunt operaționale începând din data de 15 aprilie, fiind pregătite pentru combaterea căderilor de grindină prin intervenții active în atmosferă. "Având în vedere faptul că dezvoltarea Sistemului Național Antigrindină reprezintă una din prioritățile Programului de Guvernare, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a stabilit pentru acest an alt grafic de punere în funcțiune a Unităților de combatere a căderilor de Grindină, conform HG 70/23.02.2017, privind aprobarea obiectivelor etapei a XVIII-a 2017, a programului de realizare a sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor pe perioada 2010-2024", se menționa în comunicat.

Ministerul Agriculturii precizează că în anul 2017 acest program guvernamental a fost pregătit pentru lansare cu o lună mai devreme față de anul 2016 (respectiv 15 mai 2016), ca urmare a modificărilor climatice, precum temperaturi scăzute, căderi de grindină ș.a., factori ce s-au manifestat atipic față de anii precedenți. Conform MADR, în momentul de față sunt operaționale 34 puncte de lansare, acoperindu-se o suprafață totală de 500.000 ha, cu o creștere de 78% față de anul 2016. Ministrul Agriculturii, Petre Daea, declara pentru Agerpres la începutul lunii februarie că a început dezvoltarea sistemului antigrindină, iar până la sfârșitul anului vor exista 60 de puncte de lansare din trei puncte de comandă operaționale.

"Am început și programul antigrindină. Este în derulare, iar la 15 aprilie vor fi 34 de puncte de lansare operaționale. Acum avem 23 și vom mai termina 11, iar până la sfârșitului anului încă 26. În total, vom avea 60 de puncte de lansare cu trei centre de comandă operaționale și vom crește suprafața protejată de la 280.000 de hectare la 500.000 de hectare. La anul vrem să ajungem cu 835.000 de hectare protejate. Vom începe și cu stimularea precipitațiilor, dar aceasta este o etapă mai dificilă și încă nu avem conturate soluțiile din punct de vedere științific", a adăugat ministrul Agriculturii în luna februarie.