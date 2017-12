Sistemul bugetului din România, depăşit

Directorul pentru România şi Moldova al Fundaţiei germane „Konrad Adenauer”, Sven-Joachim Irmer, a declarat ieri, într-o conferinţă pe teme de fiscalitate, că sistemul bugetului consolidat aplicat în România este depăşit. „Este nevoie de un sistem de impozitare predictibil, iar sistemul de taxe şi impozite trebuie separat de contribuţiile sociale”, a spus Irmer. Directorul fundaţiei consideră că o creştere a fiscalităţii descurajează investitorii şi are efecte negative în economie. Am făcut un exerciţiu şi am constatat că există 113 taxe, impozite şi contribuţii pe care trebuie să le plătească o firmă în România. Această situaţie nu poate conduce la o transparenţă ridicată a sistemului de colectare. Cu un asemenea număr de taxe, chiar şi un contribuabil binevoitor poate intra, fără să vrea, în culpă. Când lipsesc statului banii, consecinţele sunt vizibile. Nu vor putea fi construite drumuri, autostrăzi şi, ceea ce este mai grav, nu vor putea fi alocate fondurile necesare pentru învăţământ şi sănătate”, a subliniat Irmer.