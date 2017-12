Sistemul “buy-back” subvenţionat de stat pentru electronice ar putea stimula vînzările

• Potrivit GfK, piaţa românească a bunurilor de folosinţă îndelungată (electronice, electrocasnice, telecom, IT) a scăzut în primul trimestru cu 33,4%, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2008, aceasta fiind cea mai mică valoare din ultimii doi ani

Promovarea de subvenţii prin programe de buy-back pentru produsele de electronice, asemănătoare programului “Rabla” pentru autoturisme, ar putea stimula vînzările, care au scăzut semnificativ în ultimele luni, potrivit preşedintelui Consiliului de Administraţie al Flamingo, Dragoş Simion. “Ar fi utilă promovarea produselor prin subvenţii buy-back similare programului Rabla pentru maşini, care să fie adaptat la piaţa de electronice şi electrocasnice. Ele au început să fie introduse încă de anul trecut, dar au fost finanţate de furnizori şi de retaileri. Dacă ar fi introdus un astfel de program finanţat de către stat, am putea asista la o dezvoltare ceva mai rapidă a acestei pieţe”, a declarat Simion. Potrivit acestuia, există suficiente argumente pentru adoptarea unui astfel de program, legate de toxicitatea sau de consumul de energie electrică ale aparatelor electrice şi electrocasnice vechi. Conform datelor unui studiu al firmei de cercetare GfK, piaţa românească a bunurilor de folosinţă îndelungată (electronice, electrocasnice, telecom, IT) a scăzut în primul trimestru cu 33,4%, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2008, la 356 milioane de euro, aceasta fiind cea mai mică valoare din ultimii doi ani. Flamingo estimează însă că vînzările de electronice şi electrocasnice vor reveni pe un trend ascendent anul viitor sau chiar din ultimul trimestru al acestui an. Unul dintre sectoarele cele mai atinse a fost segmentul IT, care a înregistrat, pe unele segmente, scăderi de 60-70%, deşi consumatorii din România au nevoie de mai multe calculatoare. “E nevoie de astfel de produse. Sîntem în continuare pe unul din ultimele locuri din punct de vedere al ratei de penetrare a internetului şi a calculatoarelor din Europa”, a mai spus Simion. O altă măsură care ar putea determina creşterea vînzărilor de profil ar fi reluarea creditării şi scăderea dobînzilor bancare, ţinînd cont că vînzările de electronice şi electrocasnice pe credit au scăzut cu 50% în prima parte a anului, sub nivelul evoluţiei pieţei pe ansamblu.