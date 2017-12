”Sistemul cotelor obligatorii de migranți ar putea duce la o criză a democrației în Europa”

Premierul ungar, Viktor Orban, nu se lasă intimidat de mai-marii Uniunii Europene și continuă să protesteze în privința soluțiilor alese de aceștia pentru criza refugiaților. Vineri, Orban a avertizat că ”sistemul de cote obligatorii pentru distribuirea solicitanților de azil între statele UE a fost decis fără respectarea opiniei publice și acest lucru ar putea duce la o criză a democrației în Europa”.

Guvernul condus de Viktor Orban a închis granițele de sud ale Ungariei, susținând că afluxul de sute de mii de migranți, majoritatea musulmani, ajunși în Europa în acest an, reprezintă o amenințare la adresa culturii europene și a valorilor creștine.În condițiile în care Germania se pregătește să primească în jur de un milion de migranți în acest an, inițiativa cancelarului german, Angela Merkel, privind instituirea unui mecanism permanent de relocare, ce impune cote obligatorii de migranți pentru statele UE, a întâmpinat o rezistență fermă în special din partea statelor mai mici și mai puțin bogate din estul Europei, precum Ungaria.”Cine a autorizat liderii europeni, sau pe unii dintre liderii UE, să adopte acest gen de politică? Europa este un continent democratic. Când și cine a votat pentru primirea a milioane de persoane care au intrat ilegal și distribuirea acestora între statele UE? Ceea ce se întâmplă nu are o bază democratică”, a spus Viktor Orban. În opinia premierului ungar, ”sistemul de cote propus este nerezonabil, ilegal și nedrept”. Ungaria a refuzat de asemenea să primească migranți expulzați din vestul Europei, în condițiile în care acești migranți, care provin în principal din state sărace și afectate de război din Orientul Mijlociu, Asia și Africa, au intrat prima dată în UE prin Grecia.”Iar acum există o amenințare și mai mare, și anume ca aceste cote să devină o măsură legală permanentă și cei ce sosesc să fie distribuiți automat. Noi nu acceptăm asta”, a subliniat Orban. El a adăugat că ”UE ar trebui să-și păstreze regulile existente, în caz contrar Europa riscând să cadă în anarhie”.

GRECIA ARATĂ CU DEGETUL Prim-ministrul grec, Alexis Tsipras, a declarat vineri, într-o intervenție în Parlamentul de la Atena, că se simte rușinat de modul în care UE tratează criza migranților, pasând responsabilitatea de la un stat la altul și vărsând lacrimi de crocodil pentru copiii care își pierd viața pe rutele periculoase spre continent. ”Copiii morți provoacă întotdeauna tristețe. Dar ce se întâmplă cu copiii care sunt vii și care sosesc cu miile și stau claie peste grămadă pe străzi? Ei nu plac nimănui”, a continuat Alexis Tsipras.”Grecia nu vrea un singur euro pentru salvarea vieților a mii de refugiați care continuă să ajungă zilnic pe țărmurile sale”, a mai spus șeful Guvernului elen, prezent în Parlament pentru a răspunde interpelărilor adresate de deputați. Premierului i s-a cerut să explice acceptul dat de Guvern pentru primirea temporară a până la 50.000 de refugiați, până la relocarea lor în alte state. Acordul a intervenit la minisummitul european desfășurat duminică la Bruxelles.

Potrivit Organizației Internaționale pentru Migrații (OIM), de la începutul anului, 560.000 de migranți și refugiați au sosit în Grecia pe mare, din totalul de peste 700.000 ajunși în Europa după ce au traversat Mediterana. Un bilanț al OIM arată că peste 3.200 de migranți, printre care mulți copii, și-au pierdut viața în timpul unor astfel de traversări. Doar în această săptămână, cel puțin 35 de oameni s-au înecat în tentativa de a străbate apele Egeei dinspre Turcia spre insulele grecești.

