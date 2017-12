Sistemul de desfăşurare al play-off-ului naşte controverse

Federaţia Română de Volei a modificat sistemul de desfăşurare al play-off-ului în Divizia A1, renunţînd la turneele în care erau implicate primele patru clasate şi adoptînd modalitatea utilizată în campionatul de baschet. Astfel, primele opt clasate au fost împerecheate în patru dispute eliminatorii, învingătoarele s-au calificat în semifinale, învinsele joacă în turneul 5-8, apoi vor avea loc meciurile de clasament. Dacă în primul tur, disputat în sistemul „cel mai bun din trei meciuri”, nu au existat obiecţii, în semifinale şi finale, turneul 1-4, se joacă în sistemul „cel mai bun din cinci meciuri”, fără a se prelua şi ordinea meciurilor de la baschet! Astfel, echipa mai slab clasată va fi gazdă la primele două partide, pentru ca ultimele trei meciuri să fie găzduite de cealaltă formaţie. În campionatele de baschet, echipa mai bine clasată este gazdă la primele două meciuri şi la al cincilea, dacă este necesar. Voleibaliştii constănţeni nu sînt prea încîntaţi de acest sistem, considerîndu-se dezavantajaţi de faptul că formaţia adversă este gazdă la primele două întîlniri. „Cu siguranţă, acest sistem din play-off este un dezavantaj pentru noi, pe care nu trebuie să-l facem vizibil. Noi trebuie să ne respectăm blazonul, de a cîştiga oriunde, oricînd”, spune Florin Voinea, în timp ce Goran Ivkovic este resemnat: „Nu-mi place sistemul acesta, dar sper ca din cele două meciuri din Bucureşti să cîştigăm măcar unul. Acesta e regulamentul şi trebuie să ne supunem!”

Antrenorul Stelio De Rocco, în schimb, spune că are mai puţină importanţă ordinea în care se desfăşoară partidele cu Dinamo. „Acesta este regulamentul şi trebuie să ne conformăm, dar nu cred că ne va afecta acest amănunt. Noi avem doar trei înfrîngeri în acest sezon şi, oricum, ca să devii campion, trebuie să cîştigi în orice condiţii”, a declarat antrenorul canadian. Ceva mai precaut este experimentatul Sergiu Ilieş, care nu uită că a avut şi surprize neplăcute de pe urma acestui sistem: „Nu mi se pare corect acest mod de desfăşurare, pentru că poate constitui un avantaj pentru echipa mai slab clasată. Am mai avut experienţe de acest gen acum cîţiva ani, cînd jucam la Tulcea. Am cîştigat sezonul regulat, iar Petrom a venit de pe poziţia a treia şi i-a scos pe Dinamo, locul 2, în semifinale. Noi am trecut de Piatra Neamţ şi am ajuns în finală, iar după două jocuri pierdute la Ploieşti am venit acasă cu presiunea de a cîştiga trei meciuri la rînd. Ne-au mai bătut o dată şi am pierdut campionatul, aşa că orice e posibil! Sigur, nu poţi să compari experienţa şi valoarea echipei Tomis de acum cu Deltacons de atunci, nici pe Dinamo cu Petrom! Sînt alte echipe, alte valori, însă acest exemplu trebuie să ne facă atenţi şi să ne mobilizeze”.