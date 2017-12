„Sistemul de irigaţii din judeţ va trece în grija CJC”

PRIORITĂŢI Constanţa este reprezentată din nou la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin secretarul de stat Gheorghe Albu, liberalul care a mai ocupat funcţia şi în perioada în care Călin Popescu Tăriceanu a fost premier. Pentru acest mandat, chiar dacă el este mai scurt, Albu are trei priorităţi, de interes local şi naţional. „Primul obiectiv este înfiinţarea camerelor agricole. Săptămâna trecută, l-am susţinut în Comisia de Agricultură şi a obţinut voturile suficiente în aşa fel încât, în perioada imediat următoare, se vor face formalităţile pentru a trimite proiectul de lege în plenul Camerei Deputaţilor”, a declarat Albu.

VEŞTI BUNE Liberalul a venit de la Bucureşti şi cu o veste bună pentru preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Daniel Constantinescu. I-a promis că Ministerul Agriculturii va aproba cererea ca infrastructura de irigaţii din patrimoniul Ministerului Agriculturii şi a Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare să treacă în administrarea CJC, pentru a putea fi utlizată corespunzător. „Aş vrea să înfiinţez un centru pilot aici, la Constanţa, pe acest proiect. CJC va pune în funcţiune sistemul de irigaţii, va atrage bani şi va putea să încheie contracte şi forme asociative cu producătorii agricoli”, a mai spus secretarul de stat. Al treilea obiectiv al lui Albu este înfiinţarea perdelelor forestiere la nivel naţional. „La Constanţa, cu sprijinul CJC, s-a înfiinţat cel mai mare câmp de perdele forestiere. Consider că este bine să fie luat ca exemplu nu numai de cei din judeţul Constanţa, dar să fie un proiect implementat la nivel naţional. În ferma unde am lucrat, am avut ocazia să fac acest experiment. Unde am avut culturi protejate de perdele forestiere, producţia a fost şi cu 300% mai mare decât unde nu am avut copaci. Chiar dacă mandatul este scurt, sperăm să creăm hotărârile de guvern pentru aceste proiecte şi normele juridice pentru ca ele să poată fi implementate”, a mai spus secretarul de stat.