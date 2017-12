Sistemul de supraveghere video a plajelor a supravieţuit doar trei zile

După nici două zile de funcţionare, sistemul de supraveghere a plajelor de pe litoral s-a blocat. Conform oficialilor Direcţiei Apelor Dobrogea Litoral (DADL), marţi, cînd pagina de internet a reuşit să înregistreze, cu chiu, cu vai, cîteva sute de utilizatori, serverul de care sînt legate camerele de supraveghere s-a blocat. Teoretic, scopul instalării sistemelor de supraveghere este de a se vedea dacă operatorii care au închiriat plajele menţin curăţenia. În realitate, de pe imaginile respective nu poţi vedea mai nimic. DADL a achiziţionat echipamentul necesar acestui proiect de la firma constănţeană Data Net Servicii SRL, contra sumei de 110.000 lei noi, în baza unei prevederi legale care stipulează că achiziţiile de pînă în 40.000 de euro se pot face prin selecţie de ofertă şi nu se impune organizarea unei licitaţii publice. Însă firma Data Net Servicii SRL nu şi-a depus bilanţul contabil pe ultimii patru ani la Registrul Comerţului şi este posibil ca acesta să ceară dizolvarea firmei, potrivit Legii nr. 31/1990 republicată. Revenind la blocarea sistemului la trei zile de la funcţionare, specialiştii IT care administrează sistemul susţin că un utilizator a introdus automat pînă la 25 de utilizatori "fantomă", care rămîneau conectaţi timp de cîteva ore. În acest fel, camerele de supraveghere funcţionau greoi, iar alţi ultilizatori nu se mai puteau conecta. Avînd în vedere modul în care a intrat pe piaţă şi ideea cu supravegherea plajelor şi firma care a “uitat” să îşi depună bilanţul contabil, nu este exclus ca sistemul achiziţionat să fie “problema” şi nu vizionarea ”timp de cîteva ore” a unui mare număr (25!?) de utilizatori. Orice persoană care navighează pe Internet poate lesne vedea că un site bine optimizat suportă conectarea simultană a mii de vizitatori. Dacă în cazul de faţă sistemul a sucombat la 25 de utilizatori, e clar că cineva a încasat mult prea mulţi bani pentru serviciile jalnice prestate. ”Direcţia Apele Române a luat decizia de a restricţiona accesul la pagina de internet cu o parolă şi de a limita timpul de conectare la trei minute. Dacă astfel de atacuri informatice vor continua, conducerea instituţiei îşi rezervă dreptul de a suspenda serviciul", a declarat purtătorul de cuvînt al DADL, Cătălin Anton. Desigur, fără să aibă habar despre ce vorbeşte! Aşadar, aşa cum am afirmat în mai multe rînduri, investiţia s-a dovedit inutilă, în condiţiile în care prioritară nu era instalarea de camere video pe plajele de la Marea Neagră, ci realizarea dotărilor minime, cabine de schimb, duşuri şi grupuri sanitare, mult mai utile turiştilor decît urmărirea pe Internet a domnişoarelor care fac topless. Cît despre teoria DADL-istă a conspiraţiei, într-o epocă în care operarea unui computer se învaţă la grădiniţă, îi sfătuim pe pseudospecialiştii IT să inventeze nişte explicaţii mai plauzibile.