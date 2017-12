„Sistemul de votare la Eurovision e pentru proşti”

Solistul trupei „Viţa de Vie”, Adrian Despot, este de părere că Eurovisionul este doar un „kitsch”, deoarece organizarea nu este făcută „ca la carte”, iar publicul nu este cel care alege câştigătorii! Despot susţine cu tărie că selecţia naţională pentru Eurovision nu are nicio legătură cu muzica, pentru că, în opinia lui, nu se fac cele mai bune alegeri în rândul câştigătorilor.

„Eurovisionul este un kitsch, un balon de săpun. Eurovisionul nu mai este de mult un concurs de muzică. Nici măcar nu e un concurs, este un spectacol de entertainment, nu are nicio legătură cu muzica. Am avut curiozitatea şi neinspiraţia să caut cine a câştigat. Am rămas mut. Sistemul de votare e făcut pentru proşti, pentru că toată lumea ştie că se votează politic şi fiecare ţară are prietenii şi partizanate politice”, a declarat Adrian Despot. (C.S.)