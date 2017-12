Sistemul energetic este sub limita de siguranţă, Guvernul fiind iresponsabil

Deputatul PSD Iulian Iancu a declarat, ieri, că sistemul energetic naţional se află sub limita de siguranţă, actualul Guvern dovedindu-se iresponsabil. Iancu a atras atenţia că patru dintre marile lacuri de acumulare au ajuns sub nivelul de avarie sau de siguranţă, iar în cursul acestei săptămîni, lacul de la Vidraru a intrat în zona de atenţionare. El a acuzat Executivul că pune în pericol sistemul de siguranţă energetică, continuînd să uzineze apa din aceste lacuri, deşi aflate sub limita de avarie, doar pentru ca unii dintre agenţii economici să îşi poată onora contractele de export de energie electrică. Deputatul PSD a spus că, astfel, se atentează la rezerva de energie, ajungîndu-se sub limita de siguranţă pentru funcţionarea sistemului naţional energetic. El a arătat că la această situaţie a contribuit şi faptul că agenţii economici exportă energie electrică la preţuri de două ori mai mici decît preţul megawattului din import. Iancu a mai arătat că această situaţie a condus la acumularea unor datorii mari ale furnizorilor de energie termică din principalele oraşe către importatorii de resurse energetice (energie electrică, gaze, cărbuni). Iancu a apreciat că Ministerul Economiei şi Finanţelor (MEF) ar trebui să susţină financiar furnizorii de energie termică din marile oraşe, care se confruntă cu datorii mari şi sînt în pericol de a nu mai putea achiziţiona materia primă de la importatori. În replică, reprezentanţii MEF au încercat să demonteze acuzele deputatului social-democrat, susţinînd că sistemul energetic funcţionează normal, iar Hidroelectrica are suficientă apă în lacuri. MEF arată că rezerva de energie electrică din lacuri, minimă şi obligatorie, stabilită de Transelectrica, este de 803 GWh, iar cea efectivă este de 1.300 GWh, mult mai bună decît în anul 2003, cînd a fost înregistrată în România cea mai severă secetă în ultimii 100 de ani. Mai mult, finanţiştii de la Guvern arată că exporturile Hidroelectrica au scăzut la 1,5 TWh în 2008, faţă de 4 TWh în 2001, iar diferenţa este livrată în prezent consumatorilor din ţară: “În prezent Hidroelectrica exportă mai puţin de o treime din exportul realizat la nivel naţional”. Deputatul PSD a atras însă atenţia actualului Cabinet să ia măsuri pentru ca sistemul energetic să nu intre în colaps în pragul iernii şi a apreciat că ar trebui stopată uzinarea apei din lacurile de acumulare aflate sub limita de avarie, că ar trebui diminuat la minimum exportul de energie electrică.