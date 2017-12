Sistemul fiscal al Irlandei, anchetat de Comisia Europeană

Multe megacorporaţii sunt invidioase pe acordul încheiat între Guvernul irlandez şi Apple, prin care compania americană fentează taxele şi impozitele impuse în restul lumii. Autoritatea europeană pentru reglementarea concurenţei a primit cereri din partea mai multor state pentru a cerceta acordul încheiat de Apple cu Executivul de la Dublin, fiind suspiciuni că acesta ar încălca şi legislaţia irlandeză. Timp de un an au tot persistat speculaţii despre concluziile la care a ajuns Oficiul Concurenţei al UE. Nici acum nu se ştiu prea multe, dar se pare că ancheta a găsit măcar ceva suspicios, pentru că oficialii de la Bruxelles au decis să demareze o anchetă oficială. Investigaţia a început încă de miercuri, dar Comisia Europeană (CE) a preferat să facă minimum de efort mediatic, fiind publicat doar un simplu anunţ, fără alte detalii. Chiar şi premierul irlandez, Enda Kenny, a fost luat prin surprindere, dar a păstrat aparenţele, declarând că legislaţia ţării sale este puternică şi veghează chiar şi la chestiuni de etică.

BANI ASCUNŞI CU AJUTORUL SISTEMULUI Acordul dintre Apple şi autorităţile de la Dublin a supărat foarte tare multe state, care s-au simţit înşelate. Apple transferă cea mai mare parte a veniturilor pe care le obţine oriunde în lume către Irlanda, unde şi-a declarat un sediu dedicat inovării şi cercetării, aşa că susţine că reinvesteşte profitul obţinut. Cele mai acerbe critici au venit din SUA, unde o comisie a Senatului a formulat un raport foarte nefavorabil companiei Apple, arătată cu degetul pentru că îşi ascunde profitul de miliarde în Irlanda, în timp ce plăteşte Fiscului sume derizorii. Apple şi-a înregistrat sediul principal în oraşul irlandez Cork, compania trecând astfel la categoria de rezident străin care nu plăteşte taxe în SUA, dar nici în restul statelor pe teritoriul cărora derulează activităţi. În Irlanda, Apple a obţinut introducerea într-o categorie ce vizează venituri obţinute din drepturi de autor şi legislaţia europeană din domeniu o ajută să evite taxele din ţări precum Marea Britanie sau Franţa. De asemenea, conducerea Apple a negociat cu Irlanda pentru a plăti taxe de numai 3,7% din veniturile obţinute în afara SUA. Acordul lasă pe dinafară toate ţările pe teritoriul cărora Apple face bani frumoşi. Pe anul fiscal 2013, Apple a raportat venituri de 45,6 miliarde de dolari, bani pe care Fiscul din multe ţări îi are în colimator.

PARADISUL... SE PLĂTEŞTE Investigaţia demarată de CE are în vedere sistemul fiscal al Irlandei şi nu direct compania Apple. De altfel, conducerea companiei s-a abţinut de la orice comentarii. Apple, însă, nu este singurul gigant IT care fentează taxele. Google Inc (GOOGL.O) şi Microsoft Corp (MSFT.O) şi-au înregistrat, la rândul lor, subsidiare la Dublin, pe care le-au desemnat ca plătitoare de taxe în Bermude, un teritoriu autonom din Regatul Unit şi cel mai râvnit loc de pe glob pentru înfiinţarea unei companii de asigurare, reasigurare sau consultanţă, un adevărat paradis fiscal şi terestru. Insulele Bermude, situate în estul SUA, se bucură de cel mai mare venit pe cap de locuitor din lume, cu peste 50% mai mare decât cel din SUA. Economia se axează pe furnizarea de servicii financiare grupurilor internaţionale, precum şi pe oferirea de servicii de lux pentru turişti. Insulele Bermude sunt urmate îndeaproape, dar nu egalate încă în renume, de Insulele Cayman şi Insulele Virgine Britanice, care ocupă locul 2, respectiv 3 în topul paradisurilor fiscale.