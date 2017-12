Sistemul judeţean de irigaţii va intra în patrimoniul CJC

Mai este puţin şi sistemele de irigaţii constănţene, mai bine spus ce a rămas din ele, vor intra în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), pentru a intra imediat într-un amplu proces de reconstituire, reabilitare şi modernizare. Preşedintele CJC, Nicuşor Daniel Constantinescu, a anunţat, ieri, în şedinţa Consiliului, că „suntem în procedură de preluare a staţiilor de pompare a apelor, iar după ce se va finaliza acest proces, le vom preda RAJA pentru reabilitarea acestora cu fonduri europene”. De ce încearcă CJC să preia în administrare aceste sisteme? Pentru simplul motiv că administratorii de până acum ai reţelelor de irigaţii au dovedit în ultimii 20 de ani că nu sunt în stare să le menţină funcţionale. Pentru că irigaţiile sunt vitale pentru agricultura locală, într-un judeţ confruntat cu un fatidic proces de deşertificare şi în care procentul de zone împădurite raportate la suprafeţele agricole totale este cu mult sub standardele naţionale, ca să nu mai vorbim despre cele europene. Şi, mai ales, pentru că, în ciuda faptului că întreaga Constanţă este cunoscută în principal pentru port, turism şi centrala nucleară, 90% din suprafaţă este agricolă. Preluarea sistemelor de irigaţii este încununarea eforturilor depuse timp de cinci ani de către CJC. A fost nevoie de un Guvern USL care să înţeleagă faptul că, prin preluarea şi reabilitarea sistemelor de irigaţii, agricultura din Dobrogea poate fi salvată de seceta tot mai apăsătoare de la an la an. Guvernele portocalii au preferat să lase în paragină una dintre cele mai mari realizări ale perioadei comuniste, preferând să gestioneze dezastrul în loc să ofere o nouă şansă agriculturii dobrogene. Anul trecut, CJC a revenit la Guvern cu solicitarea preluării sistemelor de irigaţii, solicitare care a fost aprobată în urmă cu aprox o lună, conform căreia CJC va prelua peste 13.000 de kilometri de reţele de irigaţii care pot stropi o suprafaţă de peste 350.000 de hectare.