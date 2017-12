Sistemul medical de urgenţă, cu punct separat în grila unică de salarizare

Sistemul medical de urgenţă va avea un punct separat în cadrul grilei unice de salarizare, iar coeficienţii pentru cadrele medicale din urgenţă ar putea să crească, au anunţat, ieri, reprezentanţii Federaţiei Naţionale Sindicale „Ambulanţa”, după întîlnirea cu ministrul Sănătăţii, dr. Ion Bazac. “În cadrul sistemului medical de urgenţă va intra Ambulanţa, SMURD şi Unităţile de Primiri Urgenţă. În urma discuţiilor avute cu Ministerul Sănătăţii am fost asiguraţi că se va face tot posibilul pentru creştera coeficienţilor cu un punct, aşa cum am cerut, a salariilor personalului medical care lucrează în urgenţă. Am specificat că dorim un nivel superior de salarizare faţă de cadrele medicale din unităţile spitaliceşti, avînd în vedere condiţiile şi stresul de muncă”, a precizat Gheorghe Chiş, preşedinte al Federaţiei Naţionale Sindicale “Ambulanţa”. De asemenea, ministrul Sănătăţii, dr. Ion Bazac, a asigurat că, pentru trimestrul IV al anului 2009, va exista finanţare pentru sistemul de urgenţă. “Ştiu şi înteleg problemele de personal de la Ambulanţă, precum şi rolul crucial pe care îl au cadrele medicale de urgenţă în asistenţa medicală. Aceste probleme se regăsesc mai mult sau mai puţin în tot sistemul. Sistemul de Sănătate are probleme în ansamblul lui din cauza lipsei de personal medical, situaţie pe care am ridicat-o foarte clar şi în Guvern. Lipsa motivaţiei salariale ridică mari probleme de carieră. Avem din ce în ce mai puţini absolvenţi de medici şi asistente”, a declarat ministrul Bazac. Sindicaliştii au precizat că, dacă în decurs de opt zile propunerile lor nu vor fi luate în calcul şi nu se va aduce nicio schimbare în grila de salarizare, vor organiza un miting naţional la ministerul de Finanţe şi apoi vor apela la o grevă de avertisment. “La întocmirea grilei de salarizare, noi nu am fost consultaţi şi considerăm că ambulanţierii se încadrează în această nouă grilă, sub un nivel decent de salarizare”, a declarat vicepreşedintele Federaţiei “Ambulanţa”, Ion Stoicescu. De asemenea, reprezentanţii Federaţiei au cerut ministrului Sănătăţii acordarea drepturilor salariale către toţi ambulanţierii din ţară, avînd în vedere că în judeţe ca Botoşani, Vîlcea şi Suceava, o parte din personalul medical nu şi-a primit toate drepturile salariale. Precizăm că sindicatul Ambulanţa a suspendat protestul opt zile şi aşteaptă negocierea grilei.