Sişu lansează... „Am nevoie de răbdare”

Din... „Temniţa luminii” - după cum doreşte să îşi numească viitorul album - controversatul interpret hip-hop Sişu îşi pregăteşte revenirea cu noul single, intitulat „Am nevoie de răbdare”. Piesa este o colaborare cu Angeles, urmând să fie inclusă pe următorul material discografic al lui Tudor Sişu. Pentru album, hip-hop-erul lucrează cu Motzu şi Danez (Voice Cuts).

De asemenea, vor fi şi alte colaborări cu Giovanni (Il-Egal), Dragonu\' aka 47, Angeles şi alţii.

„Vorbesc despre nişte lucruri care îi privesc pe toţi oamenii, de la 10 ani până la 80 de ani”, a declarat Sişu despre noul său album, „Temniţa luminii”. Cu siguranţă că toate creaţiile sale sunt inspirate de experienţele de viaţă ale cântăreţului, mai mereu „certat” cu legea pentru... cultivarea, producerea, fabricarea, cumpărarea sau deţinerea de droguri de mare risc pentru consum propriu.

Tudor Sişu, membru al trupei La Familia, s-a născut pe 21 noiembrie 1977, la Bucureşti. Nu şi-a cunoscut tatăl, doar mama, care lucra până noaptea târziu, motiv pentru care a trăit mai mult pe străzi. În anul 1996, a înfiinţat formaţia Il-egal, iar un an mai târziu, din cauza unor neînţelegeri, a intrat în La Familia. „Îmi place să fiu un lider, în cartierul meu am învăţat să fac bani din orice\", spune el. În ceea ce priveşte scandalul în care a fost implicat, el spune: „Cine vrea să audă părerea mea despre droguri poate să asculte piesa „Drogul Meu”: face mai mult decât 10 campanii antidrog\". Printre preferinţele sale muzicale se numără: 2 Pac, Snoop Doggy Dog, Warren G, MC Eight, 50 Cent, Eminem, Nate Dogg, Cypress Hill, Linkin Park. Sişu se declară pasionat de istorie, mai ales de istoria celui de-al Doilea Război Mondial.