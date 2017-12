Site pornografic pentru a apăra drepturile animalelor

O CAMPANIE ŞOC Organizaţia People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), deloc străină de campaniile de atragere a atenţiei publicului în care apar femei goale, intenţionează să lanseze un site pornografic, cu scopul de a-i face pe oameni să respecte drepturile animalelor. Această organizaţie non-profit, ale cărei campanii controversate au atras, adeseori, multe critici din partea grupurilor care militează pentru drepturile femeilor, speră ca noua iniţiativă să crească nivelul de conştientizare în rândul populaţiei asupra veganismului, printr-o combinaţie de pornografie şi de imagini grafice ce prezintă animale care suferă. ”Sper că vom ajunge la un segment de public cu totul nou, iar unii dintre aceşti oameni vor fi şocaţi de imaginile grafice, pe care nu s-ar aştepta să le vadă, atunci când intră pe site-ul PETA.XXX”, a declarat Lindsay Rajt, directorul de campanii în cadrul organizaţiei.

PETA a fost acuzată că face campanii pentru drepturile animalelor cu preţul exploatării femeilor. Un grup de pe Facebook, Real Woman Against PETA, a fost inaugurat, după ce PETA a plătit pentru instalarea în SUA a unui panou ce prezenta o femeie obeză şi avea următorul mesaj: ”Save the Whales. Lose the Blubber. Go Vegetarian”, în traducere, Salvaţi balenele. Renunţaţi la grăsime. Alegeţi să deveniţi vegetarieni. ”PETA este extrem de necinstită”, susţine Jennifer Pozner, directorul executiv al grupului new-yorkez Women In Media & News. ”S-au folosit în mod constant de sexualitate, ca strategie de marketing, pentru a atrage atenţia. Însă felul în care ei au folosit sexualitatea a devenit extrem şi tot mai degradant”, a continuat aceasta.

NUDITATE ÎN SCOP CARITABIL PETA a întocmit dosarul necesar şi va lansa site-ul pornografic, după ce noul şi controversatul domeniu .XXX va deveni activ, începând din luna decembrie. În timp ce multe organizaţii non-profit şi corporaţii încearcă să îşi protejeze numele site-urilor, pentru ca acestea să nu fie piratate de un răuvoitor care ar putea să le folosească pe domeniul .XXX, PETA a ales să îmbrăţişeze noul domeniu şi să îl considere un nou fel de a face afaceri. ”Încercăm să folosim orice mijloc pentru a putea să vorbim în numele animalelor. Am anticipat că acest nou domeniu .XXX va fi la mare căutare şi am decis imediat să îl folosim şi să profităm de el pentru a promova mesajul nostru de protejare a animalelor”, a explicat Lindsay Rajt. Aceasta a negat, totodată, faptul că PETA ar fi fost insensibilă faţă de cauza femeilor în lume.

Vizitatorii site-ului PETA.XXX vor vedea iniţial imagini cu conţinut pornografic şi imagini din campaniile şi reclamele senzuale lansate de PETA. Aceste imagini vor fi urmate de fotografii şi videoclipuri filmate sub acoperire, care prezintă acte de cruzime contra animalelor. Site-ul va conţine şi link-uri spre numeroase ghiduri vegetariene şi vegane, ce nu folosesc produse de origine animală, dar şi spre numeroase reţete gastronomice. În campaniile PETA din trecut au apărut staruri din filmele pentru adulţi, precum Sasha Grey, Ron Jeremy şi Jenna Jameson. În 2008, contul PETA de pe YouTube a fost temporar închis, după ce pe acest cont au fost postate înregistrări video cu vedete surprinse în ipostaze fierbinţi sau care pozau nud.