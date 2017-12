Site-ul pe care trebuie să îl eviți dacă vrei să comanzi de pe net. E țeapă!

Tot mai multe persoane au dat cozile din magazine pentru site-urile de cumpărături online, unde întâlnesc reduceri la fiecare pas și pot primi produsul dorit efectuând doar câteva click-uri. Amatorii de chilipiruri ar trebui să fie însă precauți, mai ales că fraudele pe internet sunt tot mai frecvente. Au pățit-o recent mai multe persoane, care au vrut să își comande genți de designer la prețuri promoționale, de pe un site de cumpărături (http://www.fizlaevt.com/). Unul din cei pățiți, Tracie, s-a plâns, pe pagina de Facebook a magazinului (Fashion bag shop - https://www.facebook.com/Fashion-bag-shop-992490550809320/), că a plătit 100 de dolari pentru o geantă, însă nu a primit nimic. ”Am primit o notificare în care mi se spunea că produsul a fost primit, însă în altă parte. Le-am trimis tone de mesaje și e-mailuri, dar nu am primit niciun răspuns”, spune utilizatoarea de internet. Același site este promovat intens pe site-ul de socializare și în România și probabil că mulți conaționali s-au păcălit deja comandând genți aparent ieftine, dar care, spre dezamăgirea lor, nu au ajuns la destinație.

CINE SE ASCUNDE ÎN SPATELE SITE-ULUI Pentru că pe site nu apăreau datele de contact ale vânzătorului, reporterii cotidianului ”Telegraf” au vorbit cu Mihai Titichi, jurist în cadrul Centrului European al Consumatorilor România, care a verificat site-ul. ”Din câte am reușit să aflu, comerciantul care se află în spatele respectivului site este situat în Coasta de Fildeș. Din păcate, având în vedere faptul că este un stat din afara UE, nu se aplică legislația UE. Consumatorii care au avut probleme și au plătit cu cardul ar trebui să meargă imediat la banca emitentă pentru a iniția o procedură de refuz la plată”, recomandă Mihai Titichi. Pentru a evita astfel de situații, ar fi bine să știi că există indicii prin care îți poți da seama dacă poți avea încredere într-un anumit magazin online de cumpărături.

ESTE OBLIGATORIU! Potrivit lui Mihai Titichi, orice profesionist care vinde online este obligat să indice pe site date privind identitatea sa, cum ar fi denumirea comercială, adresa poştală la care este stabilit, precum şi, în cazul în care există, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de poştă electronică ale acestuia, numărul de înmatriculare și codul de înregistrare fiscală. De regulă, poți găsi aceste informații în secțiunea „Contact”. Informațiile mai pot fi găsite și în secțiunile „Mențiuni legale”, „Termeni și condiții” sau „Protecția datelor personale”. Specialiștii mai recomandă ca, înainte de a cumpăra, să afli în ce stat își are sediul principal profesionistul. Dacă vânzătorul are sediul în afara UE, soluționarea unei eventuale probleme poate fi mai dificilă. Totodată, ar fi bine să eviți să cumperi de pe un site care nu are informații privind identitatea profesionistului și să verifici opiniile altor utilizatori despre corectitudinea și seriozitatea celui de la care vrei să cumperi. Mai multe sfaturi despre felul în care te poți proteja de fraude atunci când faci cumpărături online poți afla în ediția online a cotidianului ”Telegraf” (www.telegrafonline.ro), dar și accesând link-ul broșurii ”Cum să cumperi online din UE” (http://www.eccromania.ro/media/pdf/Cum_Sa_cumperi_Online.pdf).

Dacă ai dubii și ai găsit pe site numărul de identificare al profesionistului, poți obține mai multe informații despre acesta de la registrul comerțului din statul unde își are sediul. Verifică dacă site-ul respectiv are o marcă de încredere afișată. De regulă, mărcile de încredere sunt oferite de entități private magazinelor online care îndeplinesc anumite criterii și pot reprezenta un indiciu că respectivul profesionist este unul de încredere. Atenție, niciun magazin online nu va cere codul PIN al cardului, așa că ar fi bine să închizi imediat orice pagină de internet care face acest lucru. Nu uita să soliciți de la bancă și de la compania de carduri informații privind procedura de refuz la plată, în special despre situațiile în care aceasta se aplică și termenele în care o poți demara, dar și să citești cu atenție termenii și condițiile garanțiilor oferite de serviciul de transfer de bani online. Specialiștii mai recomandă să verifici dacă există comisioane pentru utilizarea unui anumit mijloc de plată, care este cuantumul acestora și să păstrezi mesajele de confirmare a plății.