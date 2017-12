Situație incertă la FC Farul

10:07:59 / 26 Iunie 2015

fotbaliatori

Intram ' cu elan ' in noul campionat si speram sa se mai desfiinteze citeva cluburi pentru a ne realiza obiectivul - RAMINEREA IN DIV. B - hai FC SPALATORIA , pardon FARUL ! Pentru stadion nu sunt bani dar pentru extinderea spalatoriei da ! FACETI SPALATORIE PE TOT TERENUL IAR SPECTATORI VOR FI POSESORII DE AUTO CARE VOR STA IN TRIBUNE SA ADMIRE SPALATORIA !!!!!!