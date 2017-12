Situaţia câinilor fără stăpân din judeţ, analizată de primari

Peste zece primari şi viceprimari din judeţul Constanţa s-au reunit, ieri, la sediul Primăriei Cernavodă, pentru a-şi uni forţele în vederea soluţionării problemei animalelor fără stăpân. La iniţiativa asociaţiei Save the Dogs and Other Animals şi a administraţiei locale din Cernavodă, edilii din Cernavodă, Medgidia, Rasova, Salignz, Seimeni, Mircea Vodă, Cuza Vodă, Tortomanu, Castelu şi Peştera au efectuat şi o vizită la adăpostul de animale “Footprints of Joy”, unde sute de patrupede abandonate sunt protejate anual. În cadrul mesei rotunde, reprezentanţii Asociaţiei au prezentat oficialilor primele rezultate ale cercetării efectuate cu privire la numărul de câini nesterilizaţi din zonă, care pot produce creşterea comunităţii canine de pe străzile din localităţi. Pe tot parcursul dezbaterilor, edilii au propus înfiinţarea, în viitorul apropiat, a unei asociaţii a localităţilor învecinate din zona Medgidia - Cernavodă, pentru a gestiona situaţia câinilor fără stăpân. Administratiile locale vor sprijini organizaţia Save the Dogs în derularea activităţilor de prevenire a înmulţirii animalelor fără stăpân, care sterilizează săptămânal sute de animale cu sau fără stăpân din Cernavodă, Medgidia şi din zonele rurale. Până în prezent, clinica mobilă a organizaţiei a sterilizat gratuit peste 28.000 de animale şi a trimis spre adopţie alte peste 5.000. Administraţiile locale s-au angajat să sprijine activităţile organizaţiei prin implicarea Poliţiei Locale pentru informarea cetăţenilor cu privire la fenomenul de înmulţire a animalelor abandonate, dar şi prin achiziţionarea dispozitivelor necesare microcipării patrupedelor. Save the Dogs deţine un parteneriat cu administraţia locală din Cernavodă din 2002, perioadă în care populaţia canină de pe străzile din localitate a scăzut de la 4.500 de exemplare la 250, datorită sterilizării şi adopţiei animalelor.