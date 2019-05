Situația de la SSC Farul, mai mult decât critică

Pentru SSC Farul Constanța (locul 12, cu 46 de puncte) urmează ultimul meci al sezonului, vineri, de la ora 11.00, pe teren propriu, cu Ripensia Timișoara (locul 11, 46 de puncte), în etapa a 38-a a Ligii a 2-a la fotbal. După salvarea de la retrogradare, jucătorii și antrenorii Farului au tot sperat că situația se va îmbunătăți, însă nu a fost așa. Partida de vineri se va disputa în condiții speciale, ținând cont de atmosfera din tabăra constănțeană, jucătorii și staff-ul tehnic urmând să plece în vacanță neplătiți la zi. Promisiunile privind susținerea financiară din partea autorităților locale au rămas doar la stadiul de vorbe și toate încercările de a primi sprijin financiar nu și-au găsit o rezolvare favorabilă.

La conferința de presă desfășurată joi, înaintea jocului cu Ripensia, Marius Fotescu și antrenorul principal Petre Grigoraș erau extrem de dezamăgiți de modul în care a fost tratată echipa constănțeană, care nu a fost sprijinită, cu toate că promisiunile au fost mai mult decât convingătoare.

„A fost un sezon greu, la finalul căruia ne-am salvat de la retrogradare. Suntem profesioniști până la capăt, dar nu știm exact care este situația, cu toate că domnul Ciprian (n.r. - Marica) ne-a spus că situația este grea. Suntem supărați, fără niciun ban. Am avut un an greu. Suntem salvați de la retrogradare, dar mergem acasă fără bani. Am încredere în domnul Ciprian. Pentru mine, venirea la Farul a fost un pas înainte, domnul profesor (n.r. - Petre Grigoraș) m-a adus la echipă, a avut încredere în mine, și consider că a fost un sezon bun pentru mine. Cred că avem nevoie de toată lumea să vină alături de echipă. Nu știu ce se va întâmpla”, a spus Marius Fotescu.

„Situația nu a fost niciodată roză, iar fără Ciprian nu cred că mai puteam continua activitatea. Promisiunile au fost foarte mari, a avut promisiuni că-l vor ajuta, că ne vor ajuta, echipa fanion Farul Constanța. Ce să le mai spun acestor băieți care și-au îndeplinit obiectivul? Le mulțumesc celor care ne-au sprijinit. Am făcut sacrificii mari. Până la urmă cine este Farul Constanța? A cui e echipa asta? Chiar nu se poate face nimic pentru acest club... Sunt dezamăgit, pentru că am sperat, am crezut. Nu am crezut că se va ajunge la o asemenea situație. Au fost promisiuni solemne. Mă bucur că am avut un grup foarte bun și am trecut peste toate obstacolele. Plecăm cu un gust amar. Dezamăgirea este foarte, foarte mare, enormă. Nu am înțeles de ce promisiunile nu au fost duse la bun sfârșit. Să sperăm că vom reuși să dăm dovadă de caracter și în ultimul meci, chiar dacă premisele nu sunt atât de favorabile”, a declarat antrenorul principal Petre Grigoraș.

Ciprian Marica, principalul investitor,consideră situația la care s-a ajuns ca fiind una critică și nu mai știe nici el cum se pot rezolva toate problemele. „Ar fi păcat pentru toate eforturile de până acum. Eu nu mai am cum să conving oamenii, după ce am făcut tot ce a depins de mine și am susținut activitatea în acest campionat”, a spus Ciprian Marica, pentru săptămâna viitoare fiind programată o întâlnire cu primarul Decebal Făgădău, la finalul căreia se speră ca măcar în ceasul al doisprezecelea să se găsească soluțiile unei implicări financiare la SSC Farul, acest lucru fiind posibil în cazul în care se dorește, cu adevărat, susținerea fotbalului constănțean.