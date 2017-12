Situaţia din România rămâne critică

Băncile din România fac încă eforturi să vadă dincolo de „muntele de credite neperformante”, se arată într-o analiză a Financial Times (FT), iar directorul general al BRD-Groupe Société Générale, Guy Poupet, consideră că România nu este Grecia, dar încă nu se poate spune că a început relansarea. BRD apreciază că situaţia din România este dificilă deoarece creditele neperformante nu au trecut de punctul maxim, dar sub control. Publicaţia notează că măsurile de austeritate determină extinderea creditelor neperformante în rândul populaţiei şi că există riscul apariţiei unor efecte secundare, legate de scăderea preţului activelor imobiliare ipotecate. Dar bancherii consideră că principala problemă este în sectorul corporate, în particular în zona firmelor mici şi mijlocii (IMM-uri), „a căror luptă de a-şi plăti datoriile a fost îngreunată de faptul că sectorul public nu-şi achită facturile la timp”. „Vedem încă probleme cu IMM-urile, care sunt supuse unor presiuni pe fluxul de numerar. Însă arieratele statului trebuie plătite, conform acordului României cu Fondul Monetar Internaţional, iar dacă se va întâmpla acest lucru situaţia se va îmbunătăţi într-o oarecare măsură”, spune directorul general al BCR, Dominic Bruynseels.