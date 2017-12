Situaţia economică în Europa nu este atât de rea pe cât cred unii

Preşedintele băncii centrale a Germaniei, Jens Weidmann, consideră că situaţia economică din Europa nu este atât de gravă precum se crede, în special datorită scăderii preţului petrolului, transmite AFP. Declaraţia a fost făcută pentru publicaţia Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. El a precizat că experţii estimează că economia din zona euro îşi va reveni, însă într-un ritm lent. Weidmann, care este şi membru în Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE), a reafirmat opoziţia sa faţă de intenţia BCE de a iniţia un program de achiziţii de obligaţiuni guvernamentale. Preşedintele Bundesbank apreciază că scăderea preţurilor petrolului ar trebui să fie suficientă pentru asigurarea revenirii economice în Europa. "Tocmai am primit gratuit un instrument de stimulare a economiei. De ce să mai adăugăm altceva prin politica monetară?", a declarat Weidmann. BCE a luat mai multe măsuri care să stimuleze economia din zona euro în acest an, printre acestea numărându-se reducerea dobânzii de politică monetară la minimul record de 0,05% la începutul lunii septembrie. De asemenea, BCE a oferit împrumuturi ieftine băncilor pentru a sprijini creditarea către consumatori şi a iniţiat programe de achiziţii de obligaţiuni garantate cu active. În aceste condiţii, cei mai mulţi analişti apreciază că BCE va apela la cumpărarea de obligaţiuni suverane pentru a stimula creşterea economică din zona euro, măsură împotriva căreia Weidmann s-a declarat în mai multe rânduri. "Mă enervează să aud pe toată lumea discutând despre un singur lucru: când veţi începe, până la urmă, să cumpăraţi?", a declarat preşedintele băncii centrale a Germaniei, care a adăugat că BCE nu ar trebui să cedeze presiunilor venite din partea pieţelor financiare. La începutul lunii decembrie, BCE a redus estimarea de creştere a economiei din zona euro la 0,8% în acest an şi 1% anul viitor, de la 0,9% şi, respectiv, 1,6% în urmă cu trei luni, dar a anunţat că nu va lua noi măsuri de stimulare economică până anul viitor. De asemenea, BCE a redus prognoza pentru inflaţia din zona euro, preşedintele Mario Draghi precizând că noile estimări arată că preţurile vor creşte cu 0,5% în acest an, cu 0,7% în 2015 şi cu 1,3% în 2016.