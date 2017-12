Situaţia fondurilor structurale este critică

Absorbţia fondurilor europene va fi în 2010 sub nivelul de anul trecut, singura zonă în care performanţele vor depăşi 2009 fiind agricultura, consideră guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu. „La nouă luni suntem la mai puţin de 70% faţă de 2009. Diferenţa este extrem de mare, nu văd cum s-ar putea accelera. Şansele de a avea absorbţia în 2010 sub 2009 sunt extrem de mari. Agricultura şi silvicultura sunt singura zonă care va depăşi absorbţia de anul trecut, iar la pescuit absorbţia este în continuare zero sume”, a spus Isărescu. Guvernatorul BNR crede că există interes pentru absorbţie atât din partea companiilor, cât şi din partea BNR, a Guvernului şi a Preşedinţiei, dar gradul redus de atragere a banilor are drept cauze „neînţelegere, lipsă de interes, delăsare”. „BNR are interes major să se absoarbă aceşti bani, pentru că apare întrebarea din ce plătim 20 de miliarde de euro, din cele 30 de miliarde fonduri de la UE”, a completat Isărescu. Oficialul BNR consideră că, la nivel micro, interesul este şi mai legitim, întrucât aceste transferuri de bani înseamnă o capitalizare a firmelor româneşti.