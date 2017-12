Situația Hidroelectrica - 100% SF

Hidroelectrica ar putea înregistra în acest an un profit brut de 1,3 miliarde lei, cel mai bun rezultat din istoria companiei, față de 1,1 miliarde lei anul trecut, la o producție de 15 TWh. Potrivit avocatului Remus Borza, reprezentantul administratorului judiciar al Hidroelectrica, rezultatele sunt un efect direct al optimizării costurilor și creșterii veniturilor. Compania ar putea ieși din insolvență în iunie, iar în noiembrie va fi listată la bursă. Avocatul spune că listarea ar pune compania la adăpost „în era post-Borza“ și consideră că valoarea reală de piață a Hidroelectrica este de minimum cinci miliarde de euro. Legat de contestațiile „băieților deștepți“, Borza spune că din 75 de procese, câte erau în toamna lui 2012, în prezent mai sunt de soluționat doar șapte. „Băieții deștepți, reprezentați în instanță de avocați și mai deștepți, încearcă prin tot felul de tertipuri tergiversarea soluționării acestor contestații și acțiuni - cer strămutarea cauzelor la Înalta Curte de Casație și Justiție, refuză experții, cer contraexpertize etc. Practic, vor să împingă problemele până în proximitatea termenului de 20 iunie, când ar trebui să ieșim din insolvență“, explică avocatul. În opinia sa, pe un pachet de 15% scos la bursă s-ar putea încasa 750 milioane euro, bani care vor reveni fie statului, fie Hidroelectrica, pentru a-și susține planul de investiții. Hidroelectrica stă azi pe o lichiditate confortabilă, de 1,6 miliarde lei, și are depozite de 1,2 miliarde euro în bănci. De asemenea, investițiile planficate pentru acest an se ridică la 250 milioane euro. Peste două luni va fi inaugurată centrala de la Bretea (o investiție de 50 miliarde euro), iar în noiembrie - centrala de la Răstolnița (200 milioane euro).